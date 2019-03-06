Появился первый трейлер восьмого сезона «Игры престолов» на русском языке



Тучные стада мурашек с холодными паучьими лапками проскакали по спинам фанатов фэнтези саги "Игра престолов": канал HBO представил первый официальный трейлер восьмого, финального сезона GOT.

И если до этого осевой лозунг был "Зима близко", то теперь все жестче - "Они идут". Они - это, по словам Короля Севера Джона Сноу, враг, который не знает усталости и пощады, армия нежити Короля Ночи.

И последний кадр трейлера может кого угодно содрогнуть.

Ранее сегодня мы рассказывали, что на главной битве сериала, самом продолжительном непрерывном экранном сражении в истории кино, встретятся практически все оставшиеся в живых к этому моменту персонажи ИП, что - сами собой восхитились создатели - больше уже напоминает супергеройское кино.

Серию с битвой 750 человек снимали почти три месяца.

Премьера сезона - 14 апреля. Официальная российская - 15-го. В комментариях под видео - сетования и жалобы, что держаться нету больше сил, ждать далее невыносимо. И товарищей сложно упрекать в причитаниях, согласимся.

А вот трейлер на русском языке.

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