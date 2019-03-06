Отец Децла поведал о врождённой болезни сына



Мужчина заметил, что заболевание может никак не проявляться и вызвать неожиданную смерть в возрасте до 30 лет.

Отец рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) продюсер Александр Толмацкий рассказал в беседе с РИА "Новости", что его сын имел врождённое заболевание — гипертрофическую кардиомиопатию, что стало причиной острой сердечной недостаточности.

По словам Толмацкого-старшего, заболевание у его сына обнаружили судмедэксперты. Александр отметил, что болезнь может никак не проявляться и вызвать внезапную смерть в возрасте до 30 лет.

"Известно несколько спортсменов, умерших прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врождённое заболевание сердца"

- Александр Толмацкий

Ранее стали известны официальные результаты судмедэкспертизы вскрытия рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







