Отец Децла поведал о врождённой болезни сына

06.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Отец Децла поведал о врождённой болезни сына
Мужчина заметил, что заболевание может никак не проявляться и вызвать неожиданную смерть в возрасте до 30 лет.

Отец рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) продюсер Александр Толмацкий рассказал в беседе с РИА "Новости", что его сын имел врождённое заболевание — гипертрофическую кардиомиопатию, что стало причиной острой сердечной недостаточности.

По словам Толмацкого-старшего, заболевание у его сына обнаружили судмедэксперты. Александр отметил, что болезнь может никак не проявляться и вызвать внезапную смерть в возрасте до 30 лет.

"Известно несколько спортсменов, умерших прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врождённое заболевание сердца"

- Александр Толмацкий

Ранее стали известны официальные результаты судмедэкспертизы вскрытия рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Отец Децла поведал о врождённой болезни сына"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,230