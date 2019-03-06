Вокалист The Prodigy перед суицидом умолял жену вернуться



Пара рассталась в прошлом году, после чего японка настаивала на продаже жилья, а музыкант надеялся, что всё образуется.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт умолял супругу, японского диджея Маюми Каи, вернуться домой за несколько дней до суицида. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на друзей музыканта.

Флинт откладывал продажу дома, надеясь на примирение с женой после прошлогоднего расставания.

— Кит всегда надеялся, что они справятся с этим, и он звонил ей по телефону, умоляя её. Но она не передумала и настаивала на продаже дома. Это сломало Кита. Маюми не виновата, но кажется, что Кит не думал, что сможет продолжать жить без неё, — рассказал источник газеты.

Напомним, вокалист группы The Prodigy Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме 4 марта. Музыкант покончил с собой. Коллектив принял решение об отмене всех концертов из-за смерти Флинта.



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