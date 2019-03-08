Джигурда поведал о тяжелой судьбе любовника Волочковой



Знаменитый актер и шоумен Никита Джигурда признался, что знаком с любовником Анастасии Волочковой. Балерина неоднократно намекала на присутствие в своей жизни некого мужчины, когда публиковала в социальных сетях откровенные фотографии.

Джигурда, который вместе с Волочковой занят в работе над несколькими творческими проектами, рассказал журналистам, что лично знаком с бойфрендом артистки. По словам шоумена, таинственный любовник танцовщицы по имени Малик — это «чеченец с очень тяжелой судьбой», который долгое время жил в Европе. Избранник Волочковой пережил смерть жены, отметил Джигурда, а теперь оберегает Волочкову.

Напомним, недавно стало известно, что Никита Джигурда вмешался в конфликт Волочковой и ее бывшего водителя Александра Скиртача.



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