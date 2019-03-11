Галкин рассказал, почему Пугачевой трудно вернуться на сцену



Знаменитый ведущий Максим Галкин рассказал о том, с какими сложностями сталкивается знаменитая певица Алла Пугачева в связи с возвращением на сцену.

Пугачева планирует дать масштабный концерт по случаю своего 70-летия. Однако, по словам Галкина, его супруга испытывает психологические сложности. Ведущий отметил, что в последнее время Пугачева посвятила себя семейным делам, забыв о том, какой была на сцене.

«Потому что ту Аллу она уже сама не помнит», — сказал Галкин в программе «Он и она».

Ранее Газета.ru сообщала о сюрпризе, который Пугачева подготовила по случаю юбилея Михаила Жванецкого. Алла Борисовна пожелала знаменитому сатирику долгих лет жизни. Также Пугачева рассказала, почему решила покинуть сцену в 60 лет. Певица призналась, что никогда не думала достичь признания, которого добился Муслим Магомаев.



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