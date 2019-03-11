Галкин рассказал, почему Пугачевой трудно вернуться на сцену

11.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Галкин рассказал, почему Пугачевой трудно вернуться на сцену
Знаменитый ведущий Максим Галкин рассказал о том, с какими сложностями сталкивается знаменитая певица Алла Пугачева в связи с возвращением на сцену.

Пугачева планирует дать масштабный концерт по случаю своего 70-летия. Однако, по словам Галкина, его супруга испытывает психологические сложности. Ведущий отметил, что в последнее время Пугачева посвятила себя семейным делам, забыв о том, какой была на сцене.

«Потому что ту Аллу она уже сама не помнит», — сказал Галкин в программе «Он и она».

Ранее Газета.ru сообщала о сюрпризе, который Пугачева подготовила по случаю юбилея Михаила Жванецкого. Алла Борисовна пожелала знаменитому сатирику долгих лет жизни. Также Пугачева рассказала, почему решила покинуть сцену в 60 лет. Певица призналась, что никогда не думала достичь признания, которого добился Муслим Магомаев.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 2 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Галкин рассказал, почему Пугачевой трудно вернуться на сцену"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,251