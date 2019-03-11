Шура обрушился с критикой на организацию концерта в Ростове



Певец Шура оказался недоволен организацией концерта в Ростове из-за отсутствия охраны и ограждений, большого количества людей в его гримерке и плохого приема в ресторане. Гневный пост он разместил в своем профиле в социальной сети Instagram.

Шура заявил, что он является «дорогим артистом», а на концерте «Дискотека девяностых» в Ростове творился «ужас и беспредел»: не было охраны и ограждений, а в гримерке постоянно находились фанаты. Также певец раскритиковал меню в ресторане, отметив, что прием был отвратительным.

«Подают меню и кормят отвратительно. Комбикормом питайтесь сами», — возмутился Шура.

Пользователи соцсетей поддержали гневный пост певца, отметив, что организация концерта, действительно, была плохого качества, так как на залитых пивом полах было очень много мусора и грязи.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







