Лазарев отреагировал на критику песни для «Евровидения»

11.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лазарев отреагировал на критику песни для "Евровидения"
Певец Сергей Лазарев отреагировал на критику песни, которую он представит на конкурсе "Евровидение".

"Некоторые пишут, что песня не в формате "Евровидения", но разве это плохо — создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю", — написал он.

Артист отметил, что согласился второй раз участвовать в конкурсе для того, чтобы показать себя с другой стороны. Кроме того, он напомнил, что на "Евровидении" оценивают не только музыку, но и ее исполнение.

"Не забывайте, что главное — это то, что будет происходить в мае на сцене", — отметил он. Лазарев также поблагодарил за положительные отзывы тех, кому песня понравилась.

Накануне певец опубликовал клип на композицию "Scream", с которой он планирует выступить на музыкальном конкурсе в Израиле. За десять часов ролик набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Слова для песни Scream написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

В 2016 году Сергей Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении", тогда он занял третье место с песней "You’re the Only One".

В этом году музыкальный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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