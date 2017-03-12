Обработка и производство металлов

Драгоценные металлы можно отнести к трем группам: серебра, золота и других металлов. Они могут получаться из руд драгоценных металлов, а также из продуктов и побочных эффектов, возникающих при обработке. Побочные эффекты возникают в процессе электролитического очистки меди, остатков от выщелачивания, при производстве цинка и свинца.

Переработка металлов

В ближайшие годы спрос на металлы в промышленности будет расти. Причиной является последовательное развитие автомобильной промышленности, которая в значительной степени основана на использовании металлов. Используется также на заводах листогибочный пресс, чтобы придать металлическому изделию необходимую форму.

Переработка драгоценных металлов приносит множество ощутимых преимуществ, как экологических (снижение затрат электроэнергии, уменьшение загрязнения и вредных выбросов), так и экономических (стабилизация цен металлов на рынке). Из драгоценных металлов, для переработки используется: платина, палладий, родий, иридий, металлов платиновой группы, применяемые в автомобильной промышленности для производства катализаторов.

Конечно, платина также находит применение как сырье для ювелирных изделий. Бакар – металл, известный, прежде всего, как сырье для ювелирных изделий, имеющее богаток применение, в частности, в фотографической промышленности. Золото – металл, получаемый из отходов промышленности ювелирной и стоматологической; в процессе переработки используется также загрязненное золото с эксплуатацией горных пород. Вместе с серебром, золото извлекают также из шламов. Традиционное производство драгоценных металлов связано с выбросами в атмосферу следующих соединений и примесей: диоксида серы, оксидов азота, соединений металлов, пыли, хлора, аммиака, диоксинов и так далее. В процессе переработки, количество вредных выбросов уменьшается.



Утилизация драгоценных металлов из каталитических преобразователей

Наибольшее количество драгоценных металлов восстанавливается в процессе переработки реакторов каталитических, то есть популярных катализаторов. Помимо сгорания, применяются также выщелачивание электролитическим методом, в котором из растворов остаются сульфиды или хлориды серебра. Другие отходы – это зола, щетки, шламы и так далее.

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