Не имея мужа и детей, Анна Семенович спивается в компании неизвестных мужчин

14.03.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Не имея мужа и детей, Анна Семенович спивается в компании неизвестных мужчинАртистка рассказала. почему все чаще она оказывается выпившей в компании неизвестных мужчин. Певицу тянет к выпивке из-за вопросов о женихах и детях.

В последнее время Анна Семенович всё чаще заявляет о своём презрении к женщинам, которые своей целью считают создание семьи с обеспеченным мужчиной, чему посвящают всё своё свободное время, выставляя себя на показ. Однако, поклонники давно заметили, что певицу часто замечают выпившей в компаниях с незнакомыми ей мужчинами. В недавнем интервью певица заметила, что её тянет к распитию алкогольных напитков после вопросов о её возможной свадьбе и детях.

Заметим, даже и без особых поводов, Семенович является любительницей алкоголя, так как сама не раз замечала, что любит проводить время в ресторанах со своей свитой, наблюдая за отчаянными попытками некоторых дам «отыскать самца». Заметим, на прошедший Международный женский день Анна Семенович обещала своим фанатам исполнить танец прямо на столе, на что она бы вряд ли отважилась в трезвом виде.

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