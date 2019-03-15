Увы, но магия бессильна. Актёр, сыгравший Хагрида, прикован к инвалидному креслу



В последних своих проектах 68-летний Робби Колтрейн не просто так постоянно появлялся с тростями или, как в некоторых случаях, с зонтиком. Мужчина долгое время страдал остеоартритом, но теперь его состояние настолько ухудшилось, что Колтрейн не способен передвигаться без посторонней помощи, пишет Daily Mail.

Печальное событие произошло буквально на днях. Робби Колтрейн находился в Лондоне, когда понял, что не в состоянии самостоятельно добраться до своего отеля. Актёр позже пояснил, что боль в колене беспокоила его уже на протяжении многих лет. Врачи предупреждали, что Колтрейну необходимо сбросить вес, иначе он останется инвалидом.

"Долгое время Робби терпел сильнейшую боль. Сейчас он не может справиться сам, это его, конечно, жутко раздражает, но он надеется после лечения встать на ноги"

- Источник, приближенный к актёру

Проведя обследование, специалисты обнаружили, что в колене Колтрейна почти не осталось хряща, а части сустава были разъединены. Мужчине назначили операцию в Штатах, которая поможет ему с болью и подвижностью колена. А пока Колтрейну придётся провести немало времени в инвалидном кресле.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







