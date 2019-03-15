Вика Цыганова рассказала о домогательствах покойного Кобзона

15.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Вика Цыганова рассказала о домогательствах покойного КобзонаИсполнительница Вика Цыганова рассказала, что ныне покойный народный артист СССР Иосиф Кобзон во время гастролей приглашал ее к себе в номер. Об этом в среду, 13 марта, сообщает StarHit.

По словам артистки, после ее отказа Кобзон обиделся и не разговаривал с ней несколько лет.

«Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла. Обиделся человек», — сказала Цыганова.

Певица, актриса и композитор Вика Цыганова наиболее известна по композициям «Калина красная», «Дорогой длинною» и «Ты счастье мое». Она является участницей ежегодной Национальной премии «Шансон года» в Кремле.

Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью. На церемонию прощания с артистом пришло свыше 6 тыс. человек.

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