Помогала молодая супруга. Борис Грачевский победил онкологию

15.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Помогала молодая супруга. Борис Грачевский победил онкологию
Именно жена настаивала на лечении, следила за приёмом лекарств и поддерживала мужа.

Художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский прошёл курс химиотерапии, чтобы победить ранее диагностированный у него рак кожи. Как сообщает портал "Стархит", бороться с недугом ему помогала молодая жена.

Чтобы окончательно побороть онкологию, режиссёру пришлось перенести две операции и пройти курс химиотерапии. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

— Я на строгой диете, и она (жена) ухитряется в её рамках готовить мне вкусности, например малокалорийные голубцы, тортики. Мама Кати была поражена, узнав, что дочь умеет готовить, — сказал он.

Как выяснилось, Екатерина научилась готовить из-за большой любви к Грачевскому. Она же и настаивала на лечении, следила за приёмом лекарств и поддерживала мужа.

— Она повторяла: "Даже не думай умирать, живи". А я всё делаю, как она скажет, — сказал худрук.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Помогала молодая супруга. Борис Грачевский победил онкологию"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,229