Трудовой пенсии предрекли резкий рост

Несмотря на все усилия российских властей улучшить материальное положение пенсионеров, недовольных не становится меньше. Люди возмущены тем обстоятельством, что в погоне за экономией бюджетных средств затрагивается социальная сфера.

Примерно два года назад правительство пошло на такой шаг, как отмена индексации пенсий для работающих пенсионеров. Трудящиеся пенсионеры были крайне возмущены, но ничего поделать не смогли. Их попросту поставили перед нелегким выбором. Власти пообещали вернуть индексацию только в том случае, если в бюджете появятся дополнительные деньги.

Тем временем свежие данные из правительства свидетельствуют о грандиозных планах по части роста пенсионных выплат. Так, в обозримой перспективе предусмотрен рост ежемесячных выплат для пенсионеров до 25 тысяч рублей. Ожидается, что именно этот показатель будет взят за средний по стране в плане размера пенсии.

Названы и сроки реализации этих затей. Ожидается, что заметное увеличение пенсий состоится ближе к 2030 году. Вырастет не только трудовая пенсия, но еще и изменится ее соотношение к заработной плате.

Другим приоритетным направлением развития пенсионной системы станет то, что вместо досрочных пенсий появятся частные.

Чтобы притворить в жизнь многочисленные затеи государство пойдет на такой шаг, как сокращение числа досрочных пенсионеров. Повышенные требования к стажу для выхода на пенсию раньше срока затронут работников сферы образования, искусства и медицины.

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