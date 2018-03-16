Мазур обвиняет Цымбалюк-Романовскую в подкупе свидетелей



Женщина не готова верить никому. Элина Мазур полагает, что экс-супруга Армена Джигарханяна хочет ее оклеветать. Виталина Цымбалюк-Романовская призывает свою бывшую помощницу не позориться на всю страну.

На протяжении нескольких выпусков программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев и эксперты пытаются разобраться в непростых взаимоотношениях бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее бывшего представителя Элины Мазур. Пианистка обратилась к женщине за помощью еще в октябре прошлого года по рекомендации знакомой. Она хотела, чтобы Элина нашла и вернула ее пропавшего мужа. За это Виталина рассталась с суммой в три миллиона рублей, которую запросила ее бывшая представительница за свои услуги. Несмотря на то, что требования Цымбалюк-Романовской не были выполнены, Мазур не намеревалась возвращать деньги.

После прекращения сотрудничества у Виталины буквально открылись глаза на ее бывшего доверителя. Она пришла к выводу, что Элина не имеет должного уровня образования. А позже вообще поползли слухи, что Мазур является владелицей борделя. Именно до истины в этой истории пытались добраться ведущий передачи «На самом деле» Дмитрий Шепелев и ее постоянные эксперты Роман Устюжанин и Сабина Пантус. Однако сделать это было очень сложно – ведь и Элина, и Виталина отказались подключить к себе датчики детектора лжи.

В студии появились две девушки, которые уверяли, что работали у Мазур администраторами. Однако женщина наотрез отказывалась воспринимать их слова всерьез и требовала неопровержимых доказательств. А затем Элина пришла к выводу, что все это проделки Виталины Цымбалюк-Романовской. По ее мнению, пианистка подговорила их лжесвидетельствовать.

«По заказу вот этой вот мадам. Может, вы с ней работали, может, вы ее знаете?» - задала вопрос Мазур женщине, которая прятала свое лицо под маской.

Виталина, которая вернулась в студию именно на этой фразе, решила похулиганить и дернула Элину за свободный край туники. А затем заняла свое место и сказала, что Мазур позорится на всю страну.

Тем не менее, бывшая представительница Цымбалюк-Романовской настаивала на то, что только она говорит правду, а все вокруг ее оговорили. В завершении Элина вновь подняла вопрос относительно того, что Виталина украла деньги у Армена Джигарханяна и потратила их на покупку квартиры. Элина не верит, что Цымбалюк-Романовская сможет когда-нибудь доказать свои доходы.

«Я подтвердила, вы этого не можете знать, спросите у Ларисы Анатольевны, у нее есть большая папка с документацией и подтверждениями», - сказала бывшая жена артиста.



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