Ольге Бузовой предложили стать мэром российской столицы

16.03.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ольге Бузовой предложили стать мэром российской столицы
Председатель Партии ветеранов РФ Ильдар Резяпов желает видеть ее на этой должности. По его мнению, Ольга Бузова сможет получить поддержку массового избирателя. Президиум вынесет решение в скором времени.

Накануне выборов президента многие активно обсуждают кандидатов, которые могли бы заменить действующих политиков. Партия ветеранов России предложила выдвинуться известной телеведущей Ольге Бузовой на пост мэра Москвы. Выборы пройдут в сентябре этого года. По мнению председателя партии Ильдара Резяпова, у звезды реалити-шоу «Дом-2» есть все шансы одержать победу.

«В нашей стране роль женщин в общественной и политической жизни искусственно преуменьшена, что показывают идущие сейчас президентские выборы. Ольга Бузова из семьи военнослужащих. В свое время она окончила школу с серебряной медалью, а университет – с красным дипломом. Имеет большой опыт публичной деятельности в разных направлениях. Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя», – заявил Резяпов.

На Инстаграм Бузовой подписаны около 12,5 миллионов человек. К слову, примерно столько же людей проживают в Москве. По словам Ильдара, решение будет принято президиумом партии.

«Мы рассматриваем подобное предложение, и это будет коллегиальное решение. Давайте дождемся заседания президиума», - добавил Резяпов.

Сама Бузова пока никак не комментировала эту новость. Однако ранее звезда признавалась, что, вероятно, через несколько лет она пойдет по стопам Ксении Собчак и будет баллотироваться на пост президента России.

«Я подожду четыре года. Мне пока только 31», - писала звезда в микроблоге.

Сейчас Ольга занята в гастрольном туре по городам России. Недавно она выпустила песню «Она не боится», а в скором времени порадует поклонников клипом. Однако, как заявила артистка, она планирует пойти на выборы президента 18 марта. «Голосовать буду в Москве, в школе №1234 на Малом Палашевском переулке, 3», - поделилась артистка.

Как сообщает fedpress.ru, звезда «Дома-2» не отрицает наличие предложения от партии ветеранов России. К слову, Резяпов активно следит за творчеством Ольги Бузовой. Когда ее оскорбил участник Comedy Club Андрей Скороход, они выпустили заявление в ее защиту.

«Можно как угодно относиться к творчеству Ольги Бузовой, успех или неуспех ее творческой деятельности определяет зритель, но оскорблять любого человека – это недопустимо в нашем обществе. Тем более, когда это делает мужчина в отношении женщины. Мы живем в правовом государстве, поэтому подобные поступки должны получать в случае необходимости соответствующую правовую оценку в ходе судебного разбирательства», - говорилось в тексте.

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