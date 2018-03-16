Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась



Похоже, с Лидией Ермаковой все нормально. Как оказалось, молодая женщина перестала брать трубку, что вызвало тревогу у ее брата. Переживая за родственницу, мужчина начал обзванивать знакомых, чтобы узнать, где она может находиться.

В начале марта в прессе появилась информация о том, что исчезла cтаршая дочь Маши Распутиной Лидия Ермакова. Сообщалось, что молодая женщина не выходит на связь с родственниками. Наследницу певицы разыскивал брат Алексей Ермаков. Мужчина был весьма обеспокоен тем, что Лидия не торопится заявлять свои права на квартиру в Москве, принадлежавшую отцу.

Сообщения об исчезновении старшей дочери Распутиной не на шутку встревожили общественность. В Сети начали строить теории о том, куда могла пропасть Лидия. Спустя какое-то время наследница звезды наконец-то нашлась. Как рассказала знакомая Владимира Ермакова артистка Ольга Мюнхаузен, телефон Лидии был отключен, поэтому близкие и забили тревогу. В настоящий момент с ней все в порядке.

«Виктор Евстафьевич сказал, что она у мамы. Все, мы все успокоились. А брат просто по-человечески беспокоился, потому что она не подала заявление», – рассказала Мюнхаузен.

Ранее муж певицы Виктор Захаров призывал общественность не верить слухам, которые ходят в Сети. Сама Маша Распутина предпочитает не комментировать информацию по поводу ее старшей дочери Лидии. Артистка начала общаться с наследницей в 2016 году. Звезда с радостью приняла к себе в дом Лидию, несмотря на то, что у них были серьезные трудности во взаимопонимании. Когда-то Ермакова рассказывала различные истории о своей матери, не все из которых были для нее приятными.

Сейчас Распутина старается во всем помогать Лидии. В октябре прошлого года молодая женщина поблагодарила мать за поддержку в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». По словам Ермаковой, Маша и ее супруг Виктор Евстафьевич никогда ее не бросали. «Они меня простили, когда я покаялась на всю страну, приняли в свою семью. Мама, Виктор Евстафьевич, их дети, я им очень благодарна, я их очень люблю», – говорила Лидия в видеообращении, показанном в передаче.

Те 12 лет, которые Маша Распутина не могла наладить отношения с дочерью, она сильно переживала и волновалась за будущее Лидии. «Очень тяжело и больно, когда просыпаешься ночью, обливаясь горячим потом. Сердце стучит, потому что в душе нет покоя, когда родной и близкий человек заблудился в своих мыслях и поступках», – отмечала знаменитость. Артистке потребовалась огромная сила духа, чтобы выстоять в подобный нелегкий период. Маша постоянно молилась и просила Бога вернуть старшую наследницу.



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