Навка давно мечтала о Пескове, а он даже не знал, кто она такая

Чемпионка честно ответила на вопросы Леры Кудрявцевой.

Татьяна Навка никогда не скрывала своей любви к мужу Дмитрию Пескову, всегда готова публично признаться ему в любви. Например, в октябре 2017 года на день рождения супруга, она написала в Instagram, что он самый лучший и прекрасный мужчина на свете, за которого она очень благодарна судьбе. И вот теперь, в шоу «Секрет на миллион» фигуристка призналась, что всю жизнь мечтала о таком мужчине, как Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос Леры Кудрявцевой: «Скажи мне, ну, принц?..» Татьяна ответила улыбаясь: «Ну, да». По ее признанию, до их первой встречи он знал о ней только, что «есть некая Навка, которая рекламирует краску для волос». Вот это да! Неужели не знал, что она знаменитая фигуристка и олимпийская чемпионка?

Навка также рассказала, как нежно он относится к их маленькой дочери: «Дмитрий Сергеевич прямо с пеленок приучил Надю: когда они утром встречаются, он ей целует руки».

На вопрос, как ей удается быть в отличной физической форме, в чем секрет, Татьяна откровенно призналась, что она большая лентяйка, но ей помогло то, что встретила именно своего тренера, а до этого не особо любила ходить в спортивный зал. Еще чемпионка рассказала, что не соблюдает никаких диет, ест любые блюда в любом количестве.

Напомним, фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков познакомились в 2010 году на праздновании дня рождения друга. 21 августа 2014 года у них родилась дочь Надежда, а 1 августа 2015 года они узаконили свои отношения.



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