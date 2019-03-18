10 советских фильмов, которые цензура не выпустила на большой экран

Во времена СССР жесткой цензуре перед выходом на экраны подвергались все фильмы. Какие-то картины удавалось отстоять, а часть отправлялась на полку на месяцы и годы. Для того, чтобы снять запрет с показа, актёры и режиссёры писали письма партийному руководству, пытались объяснить, почему картина снята именно так, а не иначе. Тем не менее, некоторые картины находили свой путь к зрителю спустя много лет.



«Преступление и наказание», 1940 год

Короткометражная лента, снятая по пьесе Михаила Зощенко режиссёром Павлом Коломойцевым, цензуру не прошла, хотя с успехом шла на театральных сценах. Основанием для отправки фильма на полку послужили переживания главного героя-расхитителя, на которых построен был сюжет. Все попытки создателей спасти фильм успехом не увенчались. Лишь в 1989 году зрители смогли познакомиться с короткометражной лентой, которая не утратила своей актуальности и через полвека.



«Сердца четырёх», 1941 год

Картину Константина Юдина, съемки которой были окончены незадолго до начала Великой Отечественной войны, запретили к показу с формулировкой: «Искажение жизни советской интеллигенции и Красной Армии». Фильм пролежал на полке четыре года перед своим выходом на экраны. Зрители приняли «Сердца четырёх» очень благосклонно, в 1945 году он занял пятое место в советском прокате.

«Звезда», 1949 год

Фильм о советских разведчиках имел массу преимуществ и лишь один недостаток: в финале все герои погибали. Этот факт огорчил товарища Сталина, он велел финал переснять. Возможно, это было оправдано, так как на самом деле группа разведчиков, участники которой и были прототипами героев картины, после выполнения задания успешно вернулись в расположение своей части. В 1953 году фильм «Звезда» вышел на экраны.



«Званый ужин», 1953 год

Короткометражный фильм Фридриха Эрмлера должен был выйти на экраны под названием «Разбитые мечты». Однако он оказался столь острым и обличительным, что зрители увидели его почти через 10 лет и под другим названием. Образ чиновника, пытающегося сделать карьеру благодаря подхалимству, получился очень ярким, однако, по мнению цензоров, не соответствовал образу советского служащего.

«Скверный анекдот», 1966 год

Должно было пройти больше 20 лет с момента окончания съемок фильма по рассказу Фёдора Достоевского, чтобы зритель смог познакомиться со «Скверным анекдотом». Чем могла не понравиться история статского советника Ивана Пралинского в интерпретации режиссёров Алова и Наумова, можно только догадываться. Возможно, «игры в демократию» главного героя фильма и вполне ожидаемый финал хождения в народ слишком напоминали реальное положение вещей в обществе того времени. Однако факт остаётся фактом: фильм вышел на экраны лишь в 1987 году.

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», 1967 год

Фильм Андрея Кончаловского, снятый по сценарию Юрия Клепикова, зрители в прокате смогли увидеть лишь через 20 лет после премьерного показа. Стоит заметить, что картина была отправлена на полку фактически из-за своей пронзительной правдивости. Воспоминания колхозников о своей жизни, откровенная нищета и отсутствие перспектив, - всё это не соответствовало пропагандируемому повсеместному счастью советских граждан.



«Комиссар», 1967 год

Фильм Александра Аскольдова тоже 20 лет пролежал на полке, а самого режиссёра даже уволили за профнепригодность, выгнали из партии и лишили возможности снимать художественные фильмы. Картина сохранилась до своей премьеры в 1987 году лишь благодаря Сергею Герасимову, который в своём сейфе до самой смерти хранил единственный негатив фильма «Комиссар». Возможно, это была та самая копия, которую тайно вынес из монтажной Александр Аскольдов. История женщины-комиссара времён Гражданской войны казалась просто воплощением антисоветских идей, хотя была лишь отражением ужаса и хаоса тех времён.



«Урок литературы», 1968 год

Трагикомическая лента по мотивам рассказов Виктории Токаревой должна была появиться на экранах ещё в 1968 году, однако увидела свет только в 1989. Сначала камнем преткновения стало название фильма – «День без вранья». Согласно мнению цензоров, вся советская действительность строилась на честности, поэтому не может быть никакого одного дня без вранья. Создатели переименовали фильм в «Урок литературы», но это не спасло его от отправки на полку. Картину сочли вражеской пропагандой, а образ главного героя, учителя литературы, признали несоответствующим образу советского учителя.

«Интервенция», 1968 год

19 лет забвения ожидали картину Геннадия Полоки, снятую по пьесе Льва Славина. Вето на прокат фильма наложил лично председатель Госкино Алексей Романов, назвав «Интервенцию» откровенным творческим провалом студии «Ленфильм». Романом также отметил, что создатели картины допустили слишком серьёзные идеологические просчёты. При этом в 1967 году в Театре Сатиры состоялась вполне успешная премьера постановки самой пьесы. Зрители смоли увидеть фильм только в 1987 году.

«Проверка на дорогах», 1971 год

Фильм Алексея Германа, который изначально носил название «Операция «С Новым годом!»» был отправлен на полку, так как идеологи сочли картину почти антисоветской. Герои фильма просто не имели права на проявление человеческих слабостей, они просто обязаны были вопреки всему, высоко нести звание советского партизана и героя. Почти через 15 лет фильм вышел на экраны и стал не только призёром множества кинофестивалей, но и обладателем Государственной премии СССР.



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