Гришковец полагает, что Шнуров «превратился в предателя»



Российский драматург и актер Евгений Гришковец считает музыканта Сергея Шнурова «предателем», обвинив его в измене ценностям рок-н-ролла.

В своем интернет-дневнике Гришковец выложил интервью, которое недавно записали с ним журналисты из Казахстана. В разговоре было затронуто несколько тем, среди которых — современная музыка и роль в ней солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

«Я высказался. Свободно, без особых обиняков. О многом. О том, о чем не находил возможным или нужным говорить в других обстоятельствах. В этом интервью мне хватило спокойствия высказаться про Шнура (музыкант Сергей Шнуров — прим.ФАН)», — написал Гришковец.

В интервью драматург заявил, что солист «Ленинграда» занял в российском шоу-бизнесе то место, которое раньше было за певцом Филиппом Киркоровым. Гришковец обвинил Шнурова в «монетизированности» и измене ценностям рок-н-ролла. По мнению писателя, лидер «Ленинграда» «превратился в предателя».

«Феномен Шнура в том, что он предатель. Шнур появился как настоящий рок-н-рольщик, безбашенный и неуправляемый. [Сейчас] Шнур — циничный бизнесмен. Того человека, с которым я был знаком и приятельствовал, его просто нет», — рассказал Гришковец журналисту.

Драматург признался, что ему очень нравились первые альбомы «Ленинграда», вспомнил «настоящий рок-н-ролл» ранних концертов группы.

«Я завидовал его отчаянию и полагал, что этот человек (Шнуров — Прим.ФАН) не проживет и десяти лет, так себя сжигая. Но он сжег не себя, он сжег все то живое, что было внутри. Сейчас есть абсолютно другой человек. Это циничный и презирающий все на свете человек», — констатировал Гришковец.

Напомним, Евгений Гришковец начал профессиональную творческую деятельность, организовав независимый театр в Кемерово. В конце 90-х драматург переехал в Калининград, в то же время поставив в Москве спектакль «Как я съел собаку», получивший национальную театральную премию «Золотая маска». Кроме пьес, Гришковец пишет книги и участвует в музыкальных проектах.

Как пишет «Газета.ру», в мае прошлого года Евгений Гришковец вошел в шорт-лист российской литературной премии «Большая книга» с романом «Театр отчаяния. Отчаянный театр».



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