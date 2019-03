20 знаменитых пар, тайно сыгравших свадьбу

Для многих свадьба является самым запоминающимся событием. Обычно на это мероприятие приглашают множество гостей, а потом несколько лет расплачиваются за него. Конечно, у знаменитостей есть достаточно денег, чтобы позволить себе роскошную свадьбу, но иногда потраченная сумма оказывается просто непомерной. Но есть и такие звезды, которые не хотят лишней помпы, и стремятся избежать шумихи. Предлагаем вам познакомиться с 10 звездными парами, чья свадьба стоила безумных денег, а также с 10 парами, которые поженились в тайне от всех.



20. Роскошная: Дэвид и Виктория Бекхэм

Воплощение звездной пары 90-х годов, Виктория Адамс и Дэвид Бекхэм соединили мир музыки и спорта. Возможно, самый известный профессиональный футболист всех времен, Дэвид Бекхэм опередил своих товарищей по команде не только в профессиональной, но и в личной жизни. Виктория Адамс была одной из пяти девчонок – членов популярной девичьей группы Spice Girls, взявшей штурмом поп-эстраду и превращавшей в золото все, к чему они прикасались. Учитывая, насколько гламурными были оба супруга, решение Бекхэмов потратить целое состояние на бракосочетания не удивительно. Они потратили 800 000 долларов, что с учетом инфляции сегодня эквивалентно 1,2 миллионам долларов.



19. Тайная: Мэрилин Монро и Джо Димаджио

Единственная пара родом из 50х в этом списке, Мэрилин Монро и Джо Димаджио (Joe DiMaggio) были такими знаменитыми, что трудно переоценить, насколько они интересовали окружающих. Одна из крупнейших мировых кинозвезд того времени, Мэрилин Монро продолжает оставаться поп-идолом даже спустя десятилетия после ее смерти. Один из самых популярных бейсболистов во время расцвета своей карьеры, Джо Ди Маджио заслуживает своего места в Национальном зале славы бейсбола (Baseball Hall of Fame). Находящиеся под пристальным вниманием общественности, они тайно поженились в мэрии Сан-Франциско, но об этом каким-то образом стало известно, и снаружи молодоженов встретили поклонники и журналисты.

18. Роскошная: Элтон Джон и Дэвид Ферниш

Один из самых уважаемых музыкантов своего поколения с самой длинной карьерой, Элтон Джон записал достаточно хитов за свою жизнь. Его партнера Дэвида Ферниша (David Furnish) больше всего знают благодаря его отношениям с Элтоном, но кроме этого в прошлом он также работал над несколькими фильмами, театральным мюзиклом и телевизионным спецпроектом. Пара вместе с 1993 года, а на свою свадьбу в 2014 году они пригласили 600 гостей, облачились в дизайнерские костюмы, развлекались в шатрах с подогревом и потратили 130 000 долларов только на еду и напитки. Поскольку мероприятие проходило в Виндзорском особняке, на свою свадьбу они потратили от 1,5 до 2 миллионов долларов.



17. Тайная: Виз Халифа и Эмбер Роуз

Одна из самых интересных знаменитостей, Эмбер Роуз (Amber Rose) была модельером, писала музыку и появлялась на телевидении, но ее слава в значительной степени основана на социальных сетях. Виз Халифа (Wiz Khalifa) известен своей музыкальной карьерой, но в прошлом он также сыграл в нескольких фильмах. Их брак, который знаменитости заключили в здании суда в середине 2013 года, не прошел испытания временем и чуть больше, чем через год распался. А вот развод звездной пары стал весьма шумным.



16. Роскошная: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Два популярных актера, связавшие себя узами брака, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс сумели пройти через многое, и остаются до сих пор вместе. Кэтрин Зета-Джонс появилась в нескольких популярных фильмах и получила награды за свою работу в кино. Одна из самых крупных звезд в мире кино 80-х и 90-х годов, Майкл Дуглас может стать членом Актерского зала славы, если такой когда-нибудь появится. Кэтрин и Майкл потратили на свою свадьбу от 1,5 до 2 млн долларов. Сообщалось, что журналу OK Magazine пришлось заплатить 800 000 долларов, чтобы опубликовать некоторые свадебные фотографии.

15. Тайная: Келли Рипа и Марк Консуэлос

Многие узнали Марка Консуэлоса (Mark Consuelos), когда в 1995 году он появился в 105 сериях дневной мыльной оперы «Все мои дети», а сейчас у актера постоянная роль в «Ривердэйле». Келли Рипа (Kelly Ripa) стала частью ток-шоу Live! в 2000 году и продолжает играть эту роль до сих пор. Будучи на этот момент 20 лет в браке, пара уже не может позволить себе быть такими же спонтанными, как когда-то. Во время ужина в 1996 году Консуэлос вскользь предложил Рипа выйти за него замуж, и на следующий день молодые отправились в Лас-Вегас, где и узаконили свои отношения.

14. Роскошная: Мадонна и Гай Ричи

Гай Ричи является одним из немногих режиссеров, которых поклонники фильмов знают по имени, он стоит за такими фильмами, как «Большой куш» и «Рок-н-рольщик». Мадонна смогла пересмотреть свой образ и музыку таким образом, что на протяжении многих десятилетий ей удавалось радовать поклонников хитами. Решив пожениться в 2000 году, пара отправилась к алтарю в шотландском замке Скибо (Skibo Castle). Площадь поместья составила 28 кв. км, а в мероприятии приняли участие множество знаменитостей. На свадьбу потратили 2,1 млн долларов.



13. Тайная: Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Одна из тех пар, которые сложились непредсказуемым образом. Меган Фокс и Брайан Остин Грин (Brian Austin Green) встретились, когда их карьеры были совершенно разными. Брайану Остину Грину всегда удавалось получить работу, но его рассматривали как фигуру прошлого, так как знаменитым его сделало шоу, завершившееся годами ранее. Меган Фокс каждый год становилась звездой нескольких блокбастеров. Несмотря на то, что их карьера в то время была на очень разном уровне, они оказались вместе, поженившись летом 2010 года. Пара решила сбежать на Гавайи, а единственным свидетелем на их церемонии стал Кассиус (Kassius), первый сын Брайана Остина Грина.

12. Роскошная: Канье Уэст и Ким Кардашьян

Ким Кардашьян сделала карьеру на том, что стала звездой реалити-шоу, которое подразумевает жизнь перед камерами. Хотя Канье чрезвычайно талантливый рэпер и продюсер, он также имеет склонность говорить и делать возмутительные вещи, которые заставляют людей постоянно говорить о нем. Когда эти двое поженились, они перевезли на самолете 200 человек из Флоренции в Париж и разместили их в удивительном отеле. На свадьбе выступали Андреа Бочелли (Andrea Bocelli) и Лана Дель Рей (Lana Del Rey). Что касается всего остального, то стоимость свадьбы грубо оценили в 2,8 миллионов долларов.

11. Тайная: Челси Перетти и Джордан Пил

После того, как Джордан Пил (Jordan Peele) продемонстрировал свои навыки в качестве писателя и режиссера шедевра ужасов «Прочь», его считают одним из самых талантливых в Голливуде. Тем не менее, прежде, чем примерить на себя роль режиссера и писателя, Пил занимался тем, что вызывал смех зрителей с экрана телевизора. Это занятие делает его похожим на его жену Челси Перетти (Chelsea Peretti). Актриса снялась в нескольких комедиях, но больше всего ее знают по роли в популярном шоу «Бруклин 9-9». Пара вместе с марта 2013 года, а чуть более 3 лет спустя, эти двое тайно связали себя узами брака, не пригласив ни единого гостя, кроме своей собаки, которая была одета в крошечную рубашку - гавайку.

10. Роскошная: Том Круз и Кэти Холмс

Актер, которому практически нет равных, если говорить о его известности, Том Круз снялся в огромном числе блокбастеров. Их знакомство с Кэти Холмс не было длительным до того, как они отправились к алтарю. Хотя сегодня они не вместе, в свое время свадебная церемония обошлась им примерно в 3 миллиона долларов. Это вторая свадьба в этом списке, на которой выступал Андреа Бочелли, но не это стоило больше всего денег, поскольку молодые шли к алтарю по проходу в итальянском замке 15-го века Кастелло Одескадки (Castello Odescalchi).



9. Тайная: Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Человек, о котором вы, возможно, не слышали, Франсуа-Анри Пино (Franсois-Henri Pinault) с 2005 года является председателем и генеральным директором компании Kering, будучи президентом компании Groupe Artеmis с 2003. Это очень влиятельный человек, который отвечает за компании, влияющие на жизнь людей, и его имя хорошо известно тем, кто интересуется данными областями. Сальма Хайек снялась в нескольких популярных фильмах, и отлично сыграла роль в биографическом фильме «Фрида». Будучи вместе с 2006 года Хайек и Пино решили пожениться, когда были на отдыхе в Приже в 2009 году. Они сделали это на День Святого Валентина в местной мэрии.



8. Роскошная: Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Это единственная пара, которая появляется дважды в нашем списке. Когда Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино впервые поженились, они сделали все очень скромно. Тем не менее, у них более чем достаточно денег, чтобы провести грандиозную церемонию, что они и сделали спустя 2 месяца после регистрации брака. Церемония прошла в знаменитом Венецианском оперном театре Ла Фениче (Teatro La Fenice), где молодых поздравляли такие знаменитости, как Пенелопа Круз, Хавьер Бардем (Javier Bardem), Шарлиз Терон и Вуди Харрельсон (Woody Harrelson). Выступление Боно (Bono), эксклюзивное платье Хайек, и многие другие атрибуты гламура обошлись паре в примерно 3,5 миллиона долларов.

7. Тайная: Джон Ледженд и Крисси Тейген

Вероятно, самая удивительная пара в этом списке, Джон Ледженд (John Legend) и Крисси Тейген (Chrissy Teigen). Как правило, они не скупятся ни на что, поэтому казалось, что они не станут экономить на свадьбе. Однако, когда знаменитый певец и всемирно известная модель поклялись любить друг друга до конца своих дней, все было на удивление скромно. По крайней мере, так было, когда они связали себя узами в Нью-Йоркском суде в мэрии. Церемония состоялась в последний момент, потому что в Америке признать их пышную свадьбу, состоявшуюся в Италии, можно было только после хоть какой-нибудь церемонии.



6. Роскошная: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин Тимберлейк - одна из самых любимых мировых знаменитостей, несмотря на то, что он оставил далеко в прошлом свои первые дни в бой-бэнде. Он очень успешный певец, а также попробовал себя на актерской стезе, и кажется, все, к чему он прикасается, превращается в золото. Длительная актерская карьера Джессики Бил включает несколько взлетов, например, недавнюю номинацию на премию Золотой Глобус. Пара вместе в течение 5 лет, а для своей свадьбы они сняли в аренду целый отель, чтобы там не было посторонних. Считается, что на мероприятие было потрачено 6,5 млн долларов. Своих гостей они перевезли из Франкфурта в Италию, организовали 10-минутное шоу фейерверков и многое другое.

5. Тайная: Дэниел Крейг и Рейчел Вайс

Рейчел Вайс (Rachel Weisz) - одна из тех актрис, которая делает каждый проект, в котором участвует, чуточку лучше, за что ее уважают и коллеги и зрители. Однако она никогда не было крупной звездой Голливуда. Дэниел Крейг стал главной звездой в одном из самых продолжительных и самых любимых фильмов всех времен. Он впервые появился в роли Джеймса Бонда в «Казино Рояль». Этот фильм вышел в 2006 году и стал очень успешным, поэтому продюсеры хотели, чтобы он продолжил играть агента 007. Пара поженилась в 2011 году, это была тайная церемония, на которой присутствовали их дети и двое друзей – свидетелей.

4. Роскошная: Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

Это вторая свадьба в этом списке, где фигурирует Ким Кардашьян, и удивительно, что с этой дорогой церемонией на был связан Канье Уэст. Тем не менее, ее свадьба с игроком НБА Крисом Хамфрисом (Kris Humphries) стоила почти вдвое больше, чем та сумма, которую она с Канье потратили годы спустя. Организованный для реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, брак Ким и Криса продлился всего 72 дня, что невероятно, поскольку на саму церемонию было потрачено 10 миллионов долларов. Получилось так дорого по ряду причин: среди прочего они много потратили на платье Vera Wang, шампанское Perrier-Jouеt, икру, гамбургеры из говядины Кобе, трюфели и разные «свадебные побрякушки».

3. Тайная: Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

Крис Мартин - вокалист одной из самых успешных музыкальных групп Coldplay, чтобы послушать которую выстраиваются очереди, будь то диски или живой концерт. Сегодня актерская карьера Гвинет Пэлтроу насчитывает более двух десятилетий, и за это время она снялась во множестве известных и популярных фильмов. Актрисе принадлежит бренд Goop – компания, предлагающая дорогой образ жизни своим последователям. Несмотря на это, Пэлтроу и Мартин зарегистрировали свои отношения в здание суда Санта-Барбары без единого члена семьи, и даже без ее любимой мамы Блайт Дэннер (Blythe Danner).

2. Роскошная: Майкл Джордан и Иветт Прието

Успешная сама по себе, Иветт Прието (Yvette Prieto) в прошлом работала модельером для дизайнера Александра Ванг (Alexandra Wang), но по сравнению с мужем она практически неизвестна. Она ведь вышла замуж за Майкла Джордана - человека, чья игра на баскетбольной площадке была настолько великолепной, что он смог превратить себя в бренд. Молодые не пожалели денег на свою свадьбу: на Прието было французское шелковое платье J'Egon Couture с кристаллами Swarovski, что стало одной из причин, по которой садьба обошлась в 10 миллионов долларов.

1. Тайная: Кристен Белл и Дакс Шепард

Этой парой восхищаются даже те, кто никогда их не видел. Кристен Белл (Kristen Bell) и Дакс Шепард (Dax Shepard), похоже, могут похвастаться идеальными отношениями, которым многие завидуют. Они оба - известные актеры, которые появлялись в крупных фильмах и телешоу, они, похоже, поддерживают друг друга во всем и в прошлом даже работали вместе. Они весьма принципиальны и в какой-то момент поклялись никогда не жениться, пока правительство не признает, что ЛГБТ пары могут делать то же самое. Будучи верными своей клятве, они дождались, пока соответствующий закон прошел в Калифорнии, а вскоре после этого связали себя узами брака в офисе окружного секретаря в Беверли-Хиллз, Калифорния.



