Юлия Началова умерла от «супербактерии»



Смерть певицы Юлии Началовой потрясла россиян. Россияне недоумевают: неужели в XXI веке люди могут умирать от заражения крови? На самом деле, несмотря на шагнувшие вперед медицинские технологии, от сепсиса сегодня умирает каждый третий, а, по некоторым данным, даже второй пациент, у которого его диагностировали. Это в несколько раз больше, чем от СПИДа и туберкулеза вместе взятых.

Сепсис у Юлии Началовой развился после появления натертости на ноге, которую певица пыталась лечить самостоятельно, и ослабленного другими заболеваниями иммунитета (Юлия, как известно, страдала подагрой и диабетом).

Началова, как рассказывали ее друзья, с годами приучилась терпеть боль, и преодолевала ее на сцене и в съемочной студии. На этот раз она решила обратиться к врачам, когда воспаление стало разрастаться.

Юля 8 марта позвонила своему другу Александру Панайотову с просьбой устроить ей встречу со специалистом - речь шла о консультации, осмотре. Но певицу пришлось срочно госпитализировать. Еще утром 11 марта Началова говорила с друзьями по телефону, но дальше трагические события развивались стремительно. Юлию ввели в медикаментозную кому, подключили к аппарату ИВЛ... Организм певицы не смог противостоять инфекции.

Сепсис – тяжёлое заболевание, которое развивается как системная воспалительная реакция, если в кровь попали инфекционные агенты.

Мало кто знает, что сепсис случается чаще, чем сердечные и онкологические заболевания — каждую минуту от заражения крови умирает 14 человек.

Количество таких пациентов постоянно растет, что связано с ростом хирургических операций. Сепсис и по сей день – причина номер один смерти пациентов отделений интенсивной терапии.

Диагностировать его на ранних этапах развития всегда сложно, ибо поначалу он протекает скрытно. На подбор правильной терапии, основанной на данных анализов крови, уходит в среднем 2-3 суток. А чем позже начинается лечение, тем, разумеется, хуже прогноз. При этом препаратов, способных справиться с заражением крови, все меньше.

Устойчивость к антибиотикам — проблема мирового масштаба, затрагивающая не только сепсис. Всемирная Организация Здравоохранения называет одной из ключевых угроз человечеству.

По прогнозам экспертов, уже к 2050 году от инфекций, вызванных резистентными бактериями, будет умирать не менее 10 миллионов человек ежегодно. Эксперты отмечают, что из 115 существующих антибиотиков 68 уже практически не действуют.

В мире ежегодно регистрируется около 400 тыс. случаев инфекций с множественной устойчивостью к антимикробным препаратам. Дело в том, что новых антибиотиков в мире практически не создается (с начала века их появилось всего пять). А выпущенные ранее стремительно теряют свои свойства под натиском бактерий, которые постоянно видоизменяются и приспосабливаются к новым условиям.

Причин — масса: бесконтрольный прием этого класса препаратов населением и часто бессмысленное их назначение врачами; кормление антибиотиками сельхозживотных (в микродозах они поступают к нам в еду — и формируют резистентность)...

Периодически мировые СМИ сообщают о супербактериях — против которых бессильны все известные антибактериальные препараты. Например, два года назад кишечная палочка, которую не берет даже антибиотик последней линии защиты, «развернулась» в Америке. До сих пор этот антибиотик считался последней надеждой в деле борьбы с устойчивыми инфекциями, применяли его лишь в крайних случаях. Впоследствии устойчивые к нему бактерии были обнаружены еще более чем в двадцати странах мира.

Недавно проведенные НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» исследования показали, что у нас в стране проблема резистентности антибиотиков близка к критическому уровню.

По словам директора НИИ Романа Козлова, более 15% штаммов синегнойной палочки в реанимационных отделениях разных регионов России - «то есть лечить их нечем», «в некоторых регионах распространенность возбудителей внутрибольничных инфекций, чувствительных только к одному классу антибиотиков, в отделениях реанимации встречается у 87% клебсиелл и 73% кишечных палочек».

В результате антибиотикорезистентность порой сводит даже самые дорогие и высокотехнологичные медицинские процедуры, включая операции на сердце, пересадки органов и пр.

Вопрос создания нового класса лекарств, которые в будущем смогут заменить антибиотики, сегодня как никогда актуален. И хотя особых успехов на этом поприще у мировой фармы нет, интересные разработки появляются. Например, я ряде научных лабораторий ведутся эксперименты по выращиванию «бактерий-хищников».

В нашей стране делают ставки на бактериаофаги — вирусы, пожирающие бактерий, которые появились еще в начале прошлого века. Разрабатываются технологии по доставке микродоз препаратов непосредственно в клетку.

Что касается конкретно лечения сепсиса, то сегодня появились новые способы его терапии. Они помогают убивать возбудителей болезни и предотвращают полиорганную недостаточность. Но проблема в том, что об их существовании знают далеко не все врачи.

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