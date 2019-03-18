Пенкин поведал о жалобах Началовой на страшную боль



Скончавшаяся в субботу певица Юлия Началова в последнее время жаловалась на страшную боль в ногах из-за подагры. Болезнь не позволяла ей носить обувь на каблуках, рассказал певец и композитор Сергей Пенкин.

В беседе с телеканалом РЕН ТВ артист отметил, что певица была «светлым, теплым и добрым человеком».

«Красивым внутри и внешне. Запомнится она веселым и жизнерадостным человеком», — добавил Пенкин.

О смерти Началовой стало известно ранее, 16 марта. Представительница артистки Анна Исаева сообщила об этом в Instagram.

Информация о госпитализации Началовой появилась в Сети 11 марта. Изначально сообщалось, что артистка в реанимации в тяжелом состоянии, однако затем сама Началова опровергла эту информацию, рассказав, что находится в Риме.

Спустя два дня PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева подтвердила, что певица в тяжелом состоянии в больнице и ее здоровье вызывает серьезное беспокойство.

16 марта СМИ сообщали, что после операции на ноге, перенесенной Началовой, у нее открылось кровотечение, которое могло привести к ампутации.

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