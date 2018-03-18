Петербургские зрители разочарованы концертом Ирины Аллегровой

В минувшие выходные певица дала концерт в Санкт-Петербурге. К сожалению, не все оценили выступление певицы. Некоторым показалось, что Аллегрова сдает позиции.

В последние несколько лет Ирина Аллегрова практически не дает концертов, предпочитая, как она говорит, жить для себя. Но в минувшие выходные певица все-таки сделала исключение, выступив с концертом в Северной столице. Увы, не все зрители оценили шоу «императрицы» отечественной сцены. Некоторым показалось, что Аллегрова сдает позиции. По мнению критиков, в нынешней музыкальной программе Ирины практически нет любимых многими хитов, а значит — и нет смысла в ее выступлениях.

«Последнюю половину концерта люди … вставали и уходили! Если хочешь представить новые песни — так представь их на телевидении, чтобы люди знали, что они идут слушать. Шоу — вообще не было. Переоделась один раз, и слава богу. Тут обсуждать даже нечего», «Из старых песен только «Привет Андрей», а где остальные? Надеялся зажечь на концерте, но увы; посмотрел вокруг — почти весь зал сидит, поспрашивал вокруг — все ждут старых веселых песен. Концерт неплохой, но хотелось другого», — приводит «Комсомольская правда» отзывы расстроенных зрителей.

Впрочем, были среди слушателей и те, кто считает, что изменив привычную программу, артистка поступила правильно. Так ей удалось не только разнообразить репертуар, но и привлечь новую аудиторию. «Зажечь — это «Руки вверх», там можете потанцевать. Почему это вдруг она должна спрашивать, что ей петь, она что хочет, то и поет. А сам концерт был крутой! И новинок было всего две, а старых хитов целых шесть. Если душа требует 90-х — это уж как-нибудь сами, без нее», — защищали Аллегрову преданные фанаты.



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