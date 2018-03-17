Путин подписал указ о повышении пенсий

17.03.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Российский президент Владимир Путин неоднократно заострял внимание на проблемах, с которыми сталкиваются пенсионеры в нашей стране. В первую очередь он указывал на недостаточную поддержку таких граждан, что отражается на их материальном уровне.

Путин подписал указ о повышении пенсий

Чтобы немного порадовать пенсионеров российский лидер недавно подписал указ, который затрагивает напрямую граждан из данной социальной категории. В частности, новый документ регулирует дальнейшую индексацию пенсионных выплат. Несмотря на все трудности с наполняемостью бюджета, Путин поручил не экономить на пенсионерах.

В самом начале года состоялась индексация пенсий, которая затронула только неработающих пенсионеров. Последним пообещали лишь перерасчет пенсий в августе 2018 года.

Вместе с этим был увеличен размер минимальной оплаты труда. Если сегодня этот показатель составляет 85 процентов от прожиточного минимума, то с первого мая его доведут до 100 процентов.

В заключение добавим, что сейчас средний размер пенсии в нашей стране равен 14 тыс. руб. Из указа президента следует, что в следующем году средний размер пенсии вырастет на 700 рублей, тогда как в 2020 году он будет равен уже 15,5 тысячи рублей.

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