Путин подписал указ о повышении пенсий

Российский президент Владимир Путин неоднократно заострял внимание на проблемах, с которыми сталкиваются пенсионеры в нашей стране. В первую очередь он указывал на недостаточную поддержку таких граждан, что отражается на их материальном уровне.

Чтобы немного порадовать пенсионеров российский лидер недавно подписал указ, который затрагивает напрямую граждан из данной социальной категории. В частности, новый документ регулирует дальнейшую индексацию пенсионных выплат. Несмотря на все трудности с наполняемостью бюджета, Путин поручил не экономить на пенсионерах.

В самом начале года состоялась индексация пенсий, которая затронула только неработающих пенсионеров. Последним пообещали лишь перерасчет пенсий в августе 2018 года.

Вместе с этим был увеличен размер минимальной оплаты труда. Если сегодня этот показатель составляет 85 процентов от прожиточного минимума, то с первого мая его доведут до 100 процентов.

В заключение добавим, что сейчас средний размер пенсии в нашей стране равен 14 тыс. руб. Из указа президента следует, что в следующем году средний размер пенсии вырастет на 700 рублей, тогда как в 2020 году он будет равен уже 15,5 тысячи рублей.

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