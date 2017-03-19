Какие существуют способы эффективной печати

Вы можете осуществить печатать в два раза быстрее и дешевле! Чтобы добиться этого, достаточно, чтобы вы познакомились с несколькими очень простыми правилами, касающимися печати на одном листе бумаги, форматированием страниц для печати или правильным подключением принтера к компьютеру.

Черновик - снижение качества печати в диалоговом окне настройки. Используя его, вы сократите время ожидания на готовый лист, а кроме того, вы сэкономите на туши. Черновик - снижение качества печати в диалоговом окне настройки, вы сократите время ожидания на готовый лист, а кроме того, вы сэкономите на туши.

Печать деталей занимает много времени. Если вы уменьшите в небольшой степени качество печати, бумаги будут приготовлены быстрее, и, кроме того, при использовании меньшего количества чернил. Поэтому все чаще мы отдаем предпочтение цифровой печати, о чем можно узнать на http://damaxstudio.com/czifrovaya-pechat. Выберите меню "Файл" | "Печать" в программе, с которой вы хотите что-то напечатать. Затем нажмите кнопку «Свойства». Настройки печати отличаются в зависимости от модели устройства. В случае нашего принтера мы нашли эту опцию на вкладке «Отделка». Уменьшите качество печати, попробуйте режим эскиза и проверьте, подходят ли вам полученные результаты.

Вы можете печатать в два раза быстрее, положив две страницы документа на одном листе бумаги. Этот метод отлично работает в случае правил, таблиц и других документов, в которые нужно заглядывать только. Следующий шаг зависит от модели принтера. В нашем случае нужно было перейти на вкладку " Отделка» и ввести в поле «2 Страницы на листе».

Увеличьте память принтера. Расширение оперативной памяти в принтере может принести более высокую производительность. Если вашу модель можно оборудовать в дополнительные модули памяти – это еще проще. Сначала проверьте технические данные в руководстве по эксплуатации или на сайте производителя. Когда вы узнаете, можно ли расширить память принтера, и какая его максимальная емкость, определите текущую память вашего устройства.

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