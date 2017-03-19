Начнем с вещей, на которые мы тратим деньги. Хотели отложить отпуск на следующий год? А может, вы находитесь в финансовой яме, и вы задаетесь вопросом, как научиться экономить? У нас есть несколько идей, как начать контролировать финансы! Если иногда Вы можете забыть о своевременной оплате какой-либо услуги, то вы можете вместо этого установить на своем банковском счету постоянную автоматическую оплату.

Платежи, которые не имеют постоянных значений, введите в календарь в телефоне, и напоминания установите на эти часы, когда вы знаете, что у вас будет время на немедленную выплату. Используйте для этого приложение вашего банка, чтобы сделать перевод от руки! Если вы хотите научиться экономить деньги – откажитесь от фаст-фудов. Быстрая закуска немного, но в месяц собирается с этого значительная сумма. Если у вас большие проблемы с финансами, и вы нуждаетесь в срочных деньгах, то на этом сайте вы можете узнать подробнее о том, как оформить кредит.

Откажитесь от покупки кофе в городе, если вы решили начать экономить. Мы живем в бегах и нам нужно топливо, такое, как кофе. В пути на работу или с работы мы любим его пить, чувствовать его запах. Никогда из-за экономии не отказывайтесь от посещения врача, стоматолога, или механика. За своим здоровьем, зубами и автомобилем необходимо заботиться регулярно. В конце концов, когда что-то стучит под капотом, лучше сразу это проверить и исправить, чем ждать, пока автомобиль не заведется. Так же, лучше заплатить за осмотр у стоматолога, чем за лечение корневых каналов, которые поглотят даже в десятки раз больше ваших средств.

Иногда лучше выполнить плановые осмотры, чем позже оформлять длительный больничный. Поэтому лучше наслаждаться хорошим здоровьем, красивой улыбкой и четким автомобилем – выходит дешевле! Присмотритесь своему пакету интернета и телевидения, телефона и так далее. Возможно, вы сможете на этом сэкономить, выбрав более подходящую под ваш бюджет опцию.

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