«Приключения Электроника» станут фильмом для взрослых

Режиссер фильма "Горько" снимет картину о роботе, исполняющем все желания девушки.

Режиссер дилогии «Горько» Жора Крыжовников снимет романтическую комедию «Ошибка 102», где главный герой робот исполняет все прихоти и самые необычные желания девушки. Картина будет для взрослых, причем сделана в стиле «Приключений Электроника».

По словам режиссера Крыжовникова, ему будут важны не технические возможности робота, а взаимоотношения между героями, причем финал картины будет неожиданным. Предполагается, что в фильме будут сниматься Риналь Мухаметов («Притяжение») и Владимир Машков («Движение вверх»).

На презентации в Фонде кино Крыжовников назвал картину вариацией «Приключений Электроника» с рейтингом 18+. «Такой будет подросший Электроник, который заменяет Сыроежкина и в постели», — пишет TJ.

Производством картины займется студия «Нон-стоп Продакшн» Александра Роднянского.

Напомним, фильм для детей «Приключения Электроника» был снят в 1979 году по мотивам книг Евгения Велтистова. Картина имела невероятный успех не только у школьников, но даже у взрослых. Она была настолько популярна, что ее каждый год во время каникул показывали по телевидению.



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