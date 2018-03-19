Все Зины могут бесплатно попасть на концерт в честь юбилея Высоцкого

Сегодня это имя встречается нечасто, но зато его обладательницы смогут бесплатно побывать на памятном концерте в восстановленном ГЦКЗ "Россия". О необычной акции заявили организаторы мероприятия.

Все женщины с привычным советскому уху, но экзотическим для современной России именем Зина получат бесплатные места на концерте, посвященном восьмидесятилетию Владимира Высоцкого. Мероприятие состоится в недавно открывшемся после реставрации концертном зале «Россия» в Лужниках. Кроме круглой даты со дня рождения выдающегося советского артиста, в 2018 году можно отметить ещё один неофициальный юбилей: 45-летие первого исполнения песни «Диалог у телевизора». Лирический герой, от лица которого поется произведение, все время обращается к своей женщине Зинаиде. Многие фразы из песни ушли в народ, став поговорками и присказками: «Где деньги, Зин?», «Ведь я же, Зин, не пью один», «Гляди, дождешься у меня!».

Организаторы юбилейных концертов «Высоцкий 80! Я жив» считают, что виновник торжества сам поступил бы точно также, пригласив 25 апреля в ГЦКЗ «Россия» всех носительниц античного имени бесплатно. Во всяком случае, так гласит пресс-релиз супер-шоу, — сообщает km.ru.

Апрельская программа в Лужниках станет первым концертом большого тура, который включает множество российских городов. Вести московское шоу вызвался сын Владимира Семеновича и автор проекта Никита Высоцкий, а руководство над постановкой взял на себя Александр Домогаров. Участниками мероприятия станут такие яркие представители современной российской эстрады как Юлия Чичерина, Ольга Кормухина, Владимир Кузьмин и многие другие.



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