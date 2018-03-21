Названы получатели прибавки к пенсии с 1 апреля

Повышенный интерес среди граждан нашей страны фиксируется к вопросу о пенсионной системе. В частности, пенсионеры хотят знать, какие меры разрабатывает государство для оказания им дополнительной материальной помощи, а также, что будет вскоре реализовано.

В первую очередь пенсионеров заботит такая тема, как индексация пенсий. Это происходит по целому ряду причин, но в основном связано с мерами государства в плане сокращения социальных расходов. Люди пенсионного возраста почувствовали на себе эти меры, а особенно это сказалось на материальном положении работающих пенсионеров. С недавнего времени их полностью лишили индексации пенсионных выплат, поставив жесткое условие: необходимо уволиться с работы.

Вокруг грядущей индексации пенсий, которая намечена на 1 апреля 2018 года, появилось множество кривотолков. Людям сначала пообещали увеличение пенсий на 4,1 процента, а затем этот показатель был понижен до 2,9%. Отдельно отмечалось, что на повышенную пенсию смогут рассчитывать только те пенсионеры, которые получают от государства социальную пенсию (в основном это инвалиды). В среднем по стране размер прибавки составит чуть более 250 рублей.

Из самых свежих данных можно выделить то обстоятельство, что на самом деле апрельская индексация пенсий затронет только получателей социальных пенсий. Что же касается процента повышения, то он составит 2,9%. К такому показателю власти нашей страны пришли после анализа уровня инфляции по результатам минувшего года.

В целом среди населения нашей страны наблюдается скептицизм по поводу будущего. Например, пенсионеры не верят в многочисленные обещания со стороны правительства и президента, так как ранее их неоднократно обманывали. Особенно им кажется неприятным нынешний поствыборный период, когда зачастую происходит "закручивание гаек".

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