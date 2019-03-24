Шнуров требует разогнать Минкульт



Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прибыл в Госдуму на слушания законопроекта «О культуре» и призвал распустить Министерство культуры РФ. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Музыкант заявил, что ни в одном нормальном государстве нет такого ведомства, поэтому необходимо «всеx разогнать, как матрос Железняк». «Избранники далеки от народа, а я — нет», — высказался артист.

26 февраля стало известно, что Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и Эдгард Запашный стали членами общественного совета при комитете Госдумы. Глава комитета Елена Ямпольская назвала их независимо мыслящими людьми, которые смогут предложить «еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре»

Позже фронтмен «Ленинграда» сравнил свое назначение с проявлением старческого маразма.



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