Назван новый размер повышения пенсий с 1 апреля

Количество разговоров о пенсионной системе России в последнее время растет в геометрической прогрессии. Подобное развитие событий стало возможно из-за того, что власти запутались в комментариях по поводу дальнейшего развития пенсионной системы.

Несколько недель назад глава правительства Дмитрий Медведев объявил о решении проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля 2018 года. Изначально сообщалось, что пенсии подрастут на 4,1%, что в нынешних условиях крайне скромная величина. А позже и вовсе стало известно, что процент повышения понизили до 2,9. Произошло это после того, как были получены официальные данные об уровне инфляции по итогам прошлого года.

Вскоре свежий комментарий поступил из Министерства труда. Представители ведомства объяснили, что пенсионные выплаты в апреле нынешнего года будут проиндексированы на три процента. Таким образом можно констатировать, что именно эти сведения являются последними и окончательными.

Подсчитано, что в среднем социальные пенсии после грядущего повышения вырастут на 260 рублей. Точный размер прибавки будет исчисляться в индивидуальном порядке.

После всего этого пенсионеры в большинстве своем высказываются негативным образом в адрес властей. В частности, люди до конца не могут понять, почему власти стараются экономить на стариках, тогда как расходы на другие направления зачастую растут совершенно неоправданным образом.

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