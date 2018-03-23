Стал известен размер доплаты к пенсии за звание «Ветеран труда»

Пенсионная тематика продолжает оставаться крайне актуальной в современной России. Люди из числа пенсионеров в основном хотят знать свое будущее. Их пугает перспектива продолжающегося сокращения расходов на социальную сферу.

На сегодняшний день можно констатировать, что граждане РФ пенсионного возраста на регулярной основе получают поддержку со стороны государства. Она выражается не только в виде социальных льгот, но еще и в качестве надбавок к пенсии и дополнительных выплат. Например, пенсионерам положена доплата к пенсии за трудовые заслуги.

Из действующего законодательства следует, что те пенсионеры, которые наделены званием "Ветеран труда", имеют право на определенные доплаты. Они затрагивают только тех, кто в свое время добросовестно исполнял свою работу в сфере народного хозяйства и был награжден государственными знаками отличия. Ветеранами труда являются все, у кого есть соответствующая медаль, орден или почетный знак. Кроме того, гражданин, который работал со времен ВОВ, должен иметь определенный трудовой стаж 35-40 лет.

Важно понимать такой момент: индексация пенсионных выплат у данной категории граждан осуществляется точно таким же образом, как и у обычных пенсионеров. Одновременно с этим ветераны труда получают каждый месяц региональные выплаты, а также субсидии на оплату коммунальных услуг и льготы на пользование общественным транспортом.

Чтобы оформить выплату и пользоваться полагающимися льготами ветерану труда следует обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ. В прошлом месяце, к слову сказать, выплаты гражданам, которые удостоены званием "Ветеран труда", были проиндексированы на 5,4 процентных пункта.

В заключение только лишь напомним, что в начале текущего года страховая пенсия по старости была повышена на 3,7 процента. Вскоре, 1 апреля 2018 года, будут проиндексированы социальные пенсии. Размер прибавки в данном случае будет равен 2,9%.

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