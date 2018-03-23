Стал известен размер доплаты к пенсии за звание «Ветеран труда»

23.03.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Пенсионная тематика продолжает оставаться крайне актуальной в современной России. Люди из числа пенсионеров в основном хотят знать свое будущее. Их пугает перспектива продолжающегося сокращения расходов на социальную сферу.

Стал известен размер доплаты к пенсии за звание "Ветеран труда"

На сегодняшний день можно констатировать, что граждане РФ пенсионного возраста на регулярной основе получают поддержку со стороны государства. Она выражается не только в виде социальных льгот, но еще и в качестве надбавок к пенсии и дополнительных выплат. Например, пенсионерам положена доплата к пенсии за трудовые заслуги.

Из действующего законодательства следует, что те пенсионеры, которые наделены званием "Ветеран труда", имеют право на определенные доплаты. Они затрагивают только тех, кто в свое время добросовестно исполнял свою работу в сфере народного хозяйства и был награжден государственными знаками отличия. Ветеранами труда являются все, у кого есть соответствующая медаль, орден или почетный знак. Кроме того, гражданин, который работал со времен ВОВ, должен иметь определенный трудовой стаж 35-40 лет.

Важно понимать такой момент: индексация пенсионных выплат у данной категории граждан осуществляется точно таким же образом, как и у обычных пенсионеров. Одновременно с этим ветераны труда получают каждый месяц региональные выплаты, а также субсидии на оплату коммунальных услуг и льготы на пользование общественным транспортом.

Чтобы оформить выплату и пользоваться полагающимися льготами ветерану труда следует обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ. В прошлом месяце, к слову сказать, выплаты гражданам, которые удостоены званием "Ветеран труда", были проиндексированы на 5,4 процентных пункта.

В заключение только лишь напомним, что в начале текущего года страховая пенсия по старости была повышена на 3,7 процента. Вскоре, 1 апреля 2018 года, будут проиндексированы социальные пенсии. Размер прибавки в данном случае будет равен 2,9%.

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