Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал слухи о серьезных проблемах со здоровьем



Телеведущий Юрий Николаев отрицает слухи о серьезных проблемах со здоровьем.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что легендарный телеведущий был экстренно госпитализирован. Некоторые издания акцентировали внимание на том, что Николаев пропустил вручение правительственной премии – его должны были наградить как продюсера музыкального телеконкурса «Утренняя звезда». Кроме того, Николаев не приехал на похороны певицы Юлии Началовой.

Некоторые СМИ также сообщили, что из-за проблем с сосудами 70-летний Николаев потерял сознание.

Журналисты издания «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» связались с супругой телеведущего. Элеонора Александровна сообщила, что у ее мужа было небольшое недомогание, но сейчас Николаев чувствует себя хорошо. Она отметила, что супруг находится дома.

«Все хорошо, я в порядке. Так и передайте. Нет поводов для беспокойства», — сообщил журналистам сам Николаев.

Ранее издание «Газета.ру» со ссылкой на StarHit сообщило, что Николаев был доставлен в одну из московских больниц, где у него обнаружили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице.



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