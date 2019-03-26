Бузова ответила цитатой Коко Шанель на критику хейтеров



Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила хейтерам, которые осудили ее за маленькую грудь. Подписчики звезды не раз призывали ее прибегнуть к услугам пластических хирургов.

Ольга Бузова никогда не реагировала на упреки тех, кто советовал ей изменить размер груди. Она прокомментировала колкие замечания в Instagram. Певица написала, что «тема ее груди по-прежнему актуальна».

Счастье не в этом, считает Бузова. Кроме того, большая грудь старит женщину. В подтверждение своей мысли она напомнила о легендарной Коко Шанель.

«А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости. Коко Шанель», — написала Бузова, ее цитируют News.ru.

Поклонники поддержали звезду, считая ее слова «золотыми». Многие находят, что ее декольте смотрится очень спортивно и аккуратно.

Другие считают, что в человеке важна изюминка, индивидуальность, в противном случае неважно, какой размер груди. А если хочется подчеркнуть достинства, можно подобрать правильное белье с «пуш-ап».

Поклонники отнесли к атрибутам женской привлекательности не только размер груди, но и тонкую талию, длинные ноги и пухлые губы. Ее попросили оставаться собой и ничего не переделывать в своем облике.

Подписчики указали на то, что на отечественной эстраде и так много певиц, которые легли под нож хирурга и переделали себя до неузнаваемости.



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