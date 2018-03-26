Елена Воробей поведала о пагубном пристрастии



Артистка рассказала, что ей крайне сложно соблюдать диету, она регулярно нарушает предписания врачей. Перепробовав множество экзотических блюд, юмористка по-прежнему не может устоять перед простой картошкой.

Елена Воробей в течение нескольких десятилетий старается придерживаться правильного питания, исключив из рациона углеводы. Но есть одно блюдо, которое всегда есть в меню артистки. «Готовить в нашей семье всегда любили. Конечно, из-за нехватки времени мне к плите удается подходить не так часто, как обычным женщинам, но при первой возможности я люблю побаловать своих близких чем-нибудь вкусненьким. И картошкой в мундире в том числе!» – рассказала юмористка.

По словам Воробей, картофель в ее семье всегда есть на столе. Елена поделилась рецептом, как правильно его готовить.

«Набираем клубни, желательно помельче. Тщательно моем их при помощи щетки и оставляем просушиться на бумажном полотенце 15 – 20 минут. Затем выкладываем их на противень, добавляем 1–2 ложки любого растительного масла, солим – я использую оливковое и соль крупного помола, она ведь гораздо полезней поваренной и не содержит реагентов и прочих вредных добавок. После этого картошку перемешиваем, чтобы она вся пропиталась маслом и солью, и ставим ее в предварительно разогретую духовку на 20–30 минут при температуре 200 градусов, за 10 минут до конца температуру можно снизить до 180. Готовность проверяем при помощи обычного ножа: картошка стала мягкой – значит, готова. На стол подаем печеную картошечку в красивой тарелке, с зеленью, чесночком и всем, что вы любите: она прекрасно сочетается и с соленьями, и с мясом, и с рыбкой. Простенько, зато с каким вкусом! Уверена, что это блюдо станет вашим любимым», – рассказала артистка.

Воробей пожаловалась, что она вынуждена ограничивать себя в еде. В рационе Елены присутствуют низкокалорийные супчики, салаты без добавления масла, майонеза.

«Практически не употребляю ни мучного, ни сладкого. Давно обхожусь без сахара и почти не солю пищу. Но так иногда хочется картошечки в мундире, не по праздникам, а в будни. Поэтому вечером после выступления я время от времени прошу запечь ее для меня и после приготовления порезать помельче, чтобы было ощущение, что ее много, а потом наслаждаюсь процессом. Ну что это за жизнь, если хотя бы иногда не баловать себя любимым блюдом?» – призналась Елена.

Артистка рассказала еще об одной пищевой слабости. Воробей обожает форшмак. «Это блюдо на нашем столе было всегда, еще со времен жизни в Бресте. Хороший форшмак – это и закуска, и самостоятельное блюдо, которое у нас дома любят все», – сообщила знаменитость в интервью изданию «Собеседник».

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