Тина Канделаки сделала намек на беременность



Ведущая и продюсер постоянно сообщает подписчикам, как тренируется, чтобы поддерживать свой организм в тонусе. Тина Канделаки активно занимается в спортзале, соблюдает правильный режим питания и сна. Однако недавно знаменитость призналась, что в скором времени ее фигура сильно изменится.

Тина Канделаки тренируется в спортзале практически каждый день. Телеведущая пириодически публикует в Сети план, схему, по которому занимается. Впрочем, Интернет-пользователи нередко критикуют фигуру знаменитости. Некоторые считают, что Тина просто использует фоторедакторы, которые улучшают ее формы. Знаменитости то и дело советуют сбросить вес.

Но все же положительных комментариев под снимками ведущей гораздо больше. На днях Канделаки опубликовала в Сети фото с недавней встречи со студентами. Одна из поклонниц написала, что у нее никогда не будет красивой талии. Тина решила неоднозначно ответить фанатке.

«Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение 9 месяцев», – отметила 42-летняя Канделаки.

После ответа Тины поклонники сразу же заподозрили, что она в интересном положении или планирует завести третьего ребенка.

Напомним, Канделаки замужем во второй раз. Первым супругом знаменитости стал бизнесмен Андрей Анатольевич Кондрахин, художник, совладелец многопрофильной клиники. В этом союзе Тина родила в 2000 году дочь Меланию, а спустя два года в семье телеведущей появился сын Леонтий. Несмотря на наличие двух наследников, пара распалась восемь лет назад.

Во второй раз Канделаки вышла замуж спустя четыре года. Избранником звезды стал владелец нескольких крупных компаний Василий Бровко. Также мужчина является директором по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех». В этом браке общих детей у пары пока нет.

Канделаки иногда делится с поклонниками секретами, как ей удается сохранять прекрасные и доверительные отношения в супругом. По мнению Тины, в 21 веке институт семьи претерпел значительные изменения. Как полагает телеведущая, муж и жена должны работать над сохранением брака регулярно. Канделаки описала свой личный опыт.

«Надо искать силы для постоянного развития, чтобы быть интересным другому человеку. Совместные дети, диван и кошки уже никого не останавливают. Поэтому, как ни странно, надо учиться постоянно не только для карьеры, но и для сохранения семьи. Так уж сложилось, что в России, нам, женщинам, надо быть лидерами в этом процессе. Работающие мужчины развиваются автоматически, нам же - сохранять семью, растить детей и развиваться с параллельной спутнику скоростью. Сложно, но выбора нет, если не хочешь быть одна», – поделилась Канделаки.



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