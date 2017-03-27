В Екатеринбурге действительно много уникальных архитектурных памятников, достойных внимания. Некоторые здания и комплексы впечатляют одним своим внешним видом. Другие имеют менее роскошный вид, но оригинальную историю создания. Екатеринбург не зря называют столицей Урала. Это звание город получил не только из-за мощного промышленного комплекса. Богатые недра Урала позволили предприимчивым людям заработать значительные состояния, и они строили для себя особняки, которые и сейчас украшают центр города. Примером таких объектов могут служить усадьба Харитонова-Расторгуева, дом Севастьянова или дом Главного начальника горных заводов Хребта Уральского.

Некоторые достопримечательности Екатеринбурга могут показаться ничем не примечательными, если не знать их историю. Например, «городок Чекистов» похож на обычный старый микрорайон с не слишком интересной архитектурой. На самом деле этот участок в центре Екатеринбурга имеет очень увлекательную историю, которая раскрывает целый пласт событий прошлого. Чтобы узнать больше интересной информации об отдыхе в России, посетите сайт.

С исторической местностью «Плотинка» также связано множество интересных историй, но самое главное – здесь располагается уникальный памятник инженерного мастерства – плотина, которая была построена в 18 веке для первого большого железоделательного завода. Эта плотина – ровесница Екатеринбурга. От момента основания города до наших дней плотина была свидетелем того, как рос и менялся Екатеринбург. Сейчас Плотинка – популярное место отдыха и прогулок, здесь сосредоточено несколько музеев, которые рассказывают о развитии промышленности и о природе Екатеринбурга и Свердловской области. Особенно интересными являются музеи, которые раскрывают специфику уральского края, которая известна нам с детства по сказкам Бажова. Например, Музей камнерезного и ювелирного мастерства хранит в своих стенах изделия из знаменитого уральского малахита, самоцветов и т.д.

Екатеринбург также известен как город, в котором свои последние дни прожил император Николай II и его семья. Дом Ипатьева, в котором семью содержали до расстрела, и в подвале которого казнили, снесли в 70-е годы прошлого века, но на этом месте построили храм-памятник на Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших, куда приходят поклониться памяти семьи Романовых.

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