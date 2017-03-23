Льготное кредитование, кредитные карты и студенческий кредит

Существует льготное кредитование для многодетных семей. Многодетные семьи выплачивают лишь четверть от общей суммы, остаток же погашает государство. Оформить льготный кредит получается не во всех банках, а иногда может потребоваться много документов о праве таких граждан в кредитовании.

Некоторые банковские системы сами организовывают такие социальные льготы и предлагаются семьям, в которых более трех детей. Этот сегмент населения может взять льготное кредитование продолжительностью до 5 лет, и при этом ставка на суму займа будет не особо отличаться от обыкновенного кредита. И только с рождением следующего ребенка возможно полное списание долга.

Льготное кредитование при использовании кредитной банковской карты

В наше время прогресс достиг своего пика, и сейчас уже не редкость при оплате разных покупок рассчитываться банковской картой. При этом на кредитных карточках существует льготный период. Он предназначен для того что бы человек взявший кредит, мог уплатить его без уплаты процентов. При этом точкой отсчета такого срока, считается первый день снятия средств с кредитного счета.

Студенческий кредит

С не давнего времени возможна выдача кредитования на образование в высшем учебном заведении. В таком случае проценты по займу выплачивает студент в продолжение учебы и три месяца по окончанию. Полностью выплатить кредит, заемщик должен сроком в 10 лет, тогда кредитор не будет накладывать штрафных платежей. На получение такого займа, могут подавать документы только студенты с гражданством и в возрасте с 14 лет. Так как льготные кредиты подразумевают поручительство страны, то устанавливаются и нормы будущей успеваемости и выбор востребованной профессии, которыми обязан руководствоваться студент.

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