Путин высказался о трагедии в Кемерово

Президент России Владимир Путин, который прибыл в Кемерово для личного контроля за ходом расследования причин пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", высказался о своем видении ситуации. Он назвал причины, которые привели к массовой гибели граждан.

Глава российского государства назвал в числе причин случившегося пожара разгильдяйство и преступную халатность. "Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Путин, который до этого возложил цветы к стихийному мемориалу рядом со сгоревшим зданием.

Особое поручение президент дал главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. "Дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", - указал Путин. Бастрыкин, в свою очередь, рапортовал, что сотрудники его ведомства изъяли в рамках расследования огромное количество документов, которые сейчас изучаются.

Вместе с этим стало известно, что здание торгового-развлекательного центра до этого использовалось в качестве помещений кондитерской фабрики. В 2013 году его кардинально перестроили, но у следователей имеются основания полагать, что в процессе этой работы были допущены фатальные нарушения.

Совещание с представителями ведомств и министерств в Кемерово Владимир Путин начал с минуты молчания.

На текущий момент можно констатировать, что жертвами пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека.

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