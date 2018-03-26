Умер основатель «МММ» Сергей Мавроди

Основатель финансовой пирамид "МММ" Сергей Мавроди скончался в возрасте 62 лет. Накануне его в срочном порядке доставили в одну из столичных клиник. Медики несколько часов боролись за его жизнь, но все их усилия оказались напрасны.

В ночь на 26 марта Сергею Мавроди стало резко плохо. Сердечный приступ случился с ним на автобусной остановке на улице Поликарпова. Прибывшие по экстренному вызову медики констатировали заметные проблемы со здоровьем. Сам основатель знаменитой финансовой пирамиды пожаловался на слабость и боли в области сердца. Мавроди госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

Сергей Мавроди прославился на весь Советский Союз в 1992 году, когда создал компанию "МММ". Вскоре она стала крайне популярной и была признана самой крупной финансовой пирамидой в истории страны. Доход вступившим в нее членам выплачивался из взносов вновь прибывших людей. После того, как число желающих вступить в пирамиду значительно сократилось, начались сбои с выплатами. Всего в "МММ" числилось порядка 15 миллионов человек.

В 1994 году Мавроди был избран депутатом парламента. Он не скрывал, что стал депутатом только с одной целью - получить соответствующую неприкосновенность. Через два года он был лишен мандата.

В 2007 году суд признал Сергея Мавроди виновным в мошенничестве. Его приговорили к 4,5 годам тюремного заключения. Этот срок он отбыл, будучи под следствием в изоляторе временного содержания.

В последние годы своей жизни Мавроди неоднократно пытался реанимировать проект "МММ". В наибольшей степени это ему удавалось реализовать в 2010-2012 годах, когда интерес к финансовой пирамиде вновь оказался весомым среди россиян. Вскоре все надежды граждан разрушились, так как Мавроди объявил о крушении пирамиды. За полтора года до смерти Мароди объявил о создании собственной криптовалюты.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







