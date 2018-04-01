Вербное воскресенье 2018: приметы, что нельзя делать, традиции праздника

В 2018 году Вербное воскресенье выпадает на 1 апреля. В этот день все православные верующие стараются строго соблюдать традиции и обычаи. Этот светлый и чистый праздник наступает ровно за семь дней до Пасхи. Каждый год он варьируется в дате.

Сегодняшний день означает память о том, когда Сын Божий вошел в Иерусалим, поэтому его название - "Вход Господень в Иерусалим". Случилось это важнейшее событие после того, как Иисус провел воскрешение Лазаря. Расскажем подробнее о данном празднике, не забыв о традициях и запретах, которые распространяются на первое апреля.

Вербное воскресенье 2018: история праздника

Если обращаться к истории Вербного воскресенья, то сразу же она отсылает нас еще к библейским временам, а именно после того, как Христос воскресил Лазаря, об этом молва пошла по многим городам. В тот момент правителям было разрешено въезжать в город на осле, а затем объявлять о приходе с миром. Именно таким образом и поступил Иисус. Окружающие встречали его пальмовыми ветвями, а некоторые даже бросали к ногам Спасителя собственную одежду.

Именно по этой причине с тех пор символом праздника является пальмовая ветвь, но из-за особенностей нашей страны данное растение не растет, поэтому его заменили на вербу. Вместе с этим нельзя забывать, что верба символизирует у нас еще и обновление, добродетель и вообще новую жизнь.

Вербное воскресенье в 2018 году: традиции и обычаи

Для православных христиан верба с распустившимися пушистыми почками является основным символом грядущего праздника. В этот день принято приносить в храм ветки вербы, которые, согласно преданию, защищают дом и семью от различных невзгод.

Испокон веков в Вербное воскресенье в деревнях запекали хлебы, а шишечки вербы давали скотине, чтобы уберечь животных от болезней. Считалось, что если съесть девять вербных сережек, то это убережет от лихорадки. Почки же освященной вербы советовали есть бесплодным женщинам. Ветками принесенной из церкви вербы хлестали друг друга, и в первую очередь детей, приговаривая: Не я бью - верба бьет! Верба хлест бьет до слез!

Вербное воскресенье 2018: приметы, что нельзя делать?

Если также опираться на предания, то в Вербное воскресенье не рекомендует выгонять на улицу скот, так как здесь его могут ожидать злые духи. В свою очередь девушки в этот праздник расчесывали волосы, а также приговаривали "Вода, иди в землю вместе с головной болью". После этого они клали расческу в виду и поливали этой водой вербу.

Народные приметы указывает на то, что пристальное внимание нужно обращать на ветер. Ведь какой ветер дует в Вербное воскресенье, такой будет и вся летняя пора. Теплая и ясная погода в этот день пророчит хороший урожай, а ежели наступила прохладная погода, то "яровые хлеба хороши будут".

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