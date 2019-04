20 закулисных фактов о «Форсаже», которые могут знать лишь истинные фанаты

Когда в 2001 году вышел первый "Форсаж", никто еще и представить себе не мог, что у этой истоирии будут миллионы поклонников, и она станет настоящей сагой из 8 частей и нескольких короткометражек. В итоге Форсажу удалось стать шестым в мире проектом по величине кассовых сборов за всю историю кино.

Все начиналось с автомобильных гонок, но свою международную популярность эти фильмы завоевали еще по множеству других причин, став достойными боевиками, интерес к которым из года в год не угасает вот уже 17 лет.

В этот список попали интересные факты про Форсаж, которые связаны с закулисьем, взаимоотношениями актеров за пределами киностудии, процессом съемок знаменитых кинолент, а также возможными или несостоявшимися планами на кроссоверы.

20. Что отвлекало Тайриза Гибсона (Tyrese Gibson) от съемок Форсажа 5

Тайриз Гибсон – очень талантливый артист, и увлекается он многими вещами. Известный актер является также и моделью, виджеем, рэпером, автором песен, сценаристом и продюсером. Впрочем, сегодня Гибсон больше всего известен именно своими ролями в блокбастерах, включая и 4 серии Форсажа. Невероятно, но участие в съемках Форсажа 5 (Fast Five, 2011) Тайризу приходилось совмещать с работой в другом не менее известном проекте – «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» (Transformers: Dark of the Moon), разрываясь в поездках между Атлантой и Пуэрто-Рико.

19. Рэпер и актер Bow Wow для своей роли учил японский язык

Одним из ключевых персонажей фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (Fast and the Furious: Tokyo Drift, 2006) был автогонщик Твинки (Twinkie). В следующих частях франшизы он больше не появлялся, хотя не исключено, что Твинки еще вернется в сценарии новых фильмов. Как вы наверняка знаете, эту роль сыграл известный американский рэпер Bow Wow, и к своей работе в проекте он отнесся очень серьезно. Актер так старался хорошо сыграть свою роль, что даже нанял специального учителя по японскому языку, ведь в фильме ему приходилось изъясняться именно на нем.

18. В Форсаже 6 была запредельно длинная взлетно-посадочная полоса

Одна из самых зрелищных сцен во всей франшизе была снята во время работы над 6 частью Форсажа. Массовая погоня и схватка героев с преступниками прямо на взлетно-посадочной полосе была снята просто блестяще. Все происходит на большой скорости, и во время погони за самолетом. Чтобы снять эту сцену специалистам по компьютерной графике пришлось создать самую длинную в мире взлетно-посадочную полосу. Если бы она существовала на самом деле, это был бы рекорд. По подсчетам экспертов для выполнения всех трюков на реальном аэродроме продюсерам Форсажа пришлось бы искать почти 46-километровую ВПП.

17. Первый Форсаж появился благодаря статье из журнала Vibe

Многие фильмы основываются на реальных событиях, и обычно об этом сообщается в титрах прямо перед началом просмотра. Это всегда впечатляет и настраивает зрителя воспринимать происходящее на экране с особенной серьезностью. Сценарий Форсажа был создан по мотивам реальной истории про существующих людей, статья о которых появилась много лет тому назад в американском журнале Vibe, хотя продюсеры решили не указывать это в заглавных титрах, и сейчас вы поймете, почему. Автором статьи «Racer X» был Кен Ли (Ken Li), и в ней журналист рассказал читателям об уличном гонщике Рафаэле Эстевезе (Rafael Estevez). Режиссер Роб Коэн (Rob Cohen) счел эту историю достойной экранизации и убедил киностудию Universal снять фильм про автогонки на улицах Лос-Анджелеса. Впрочем, в процессе работы над сценарием в сюжет было добавлено столько вымышленных деталей, что после всего уже было практически невозможно говорить о том, что фильм был основан на реальных событиях.

16. Ludacris немало попотел над своими сценами

Тедж Паркер (Tej Parker) из Форсажа – это практически эквивалент мистера Q из фильмов про Джеймса Бонда. Паркер, конечно же, не может похвастаться уникальными шпионскими технологиями, но в Форсаже он тоже постоянно удивляет зрителя коллекцией всяческих технических новинок. Роль Паркера исполнил американский рэпер и актер Ludacris, и со своей задачей он справился просто блестяще. Учитывая работу с такими брутальными звездами, как Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтхэм и Вин Дизель (Dwayne Johnson, Jason Statham, Vin Diesel), неудивительно, что рэпер тоже захотел поучаствовать в сцене драки. Чтобы убедить продюсеров, что он умеет драться, Ludacris усиленно тренировался и снял себя на видео, чтобы показать начальству, на что он способен. Это и помогло актеру проявить себя в Форсаже 7 не только в качестве специалиста по ноу-хау, но и как героя, умеющего постоять за себя и за прекрасную даму.



15. Дензел Вашингтон (Denzel Washington) отказался от роли в Форсаже 7

Будем честны, когда первые части Форсажа только вышли на экран, актеры, исполнившие главные роли в этих фильмах, смотрелись хорошо, но они никогда не претендовали на Оскара. Конечно же, в Форсаже сыграли такие талантливые исполнители, как Вин Дизель, Мишель Родригес (Michelle Rodriguez) и Пол Уолкер (Paul Walker), но в те годы они только начинали свою звездную карьеру. Только несколько позже продюсерам удалось заполучить для этой франшизы таких известных актеров, как Дуэйн Джонсон, Джимон Хонсу, Курт Рассел, Шарлиз Терон и Хелен Миррен (Djimon Hounsou, Kurt Russell, Charlize Theron, Helen Mirren). Впрочем, не всегда им удавалось привлечь на съемочную площадку избранных звезд. Например, приглашение на участие в съемках Форсажа 7 получил даже Дензел Вашингтон, но он отказался от этого предложения.

14. Команду Форсажа покинул очень важный человек, сильно повлиявший на 6 частей фильма

Во многом своей популярностью франшиза Форсажа обязана сценаристу Крису Моргану (Chris Morgan), который участвовал в создании сценариев ко всем частям Форсажа, начиная с Токийского дрифта и до самого 8 фильма. Вопреки тому, что у третьей части было много критиков, сложно отрицать вклад Моргана в общее дело. К сожалению, Крис больше не будет писать сценарии для Форсажа, и после предстоящего выхода спин-оффа «Хоббс и Шоу» (Hobbs & Shaw, 2019) этого сценариста заменит другой специалист.

13. Вин Дизель оказывает огромное влияние на процесс съемок

Конечно же, Вин Дизель – одна из ведущих звезд всей медиафраншизы и любимчик большинства фанатов Форсажа, но не все подозревают, насколько велико его влияние на этот фильм. Впрочем, это и неудивительно, учитывая, что новые проекты могли бы и не появиться, если бы Дизель не вернулся в Форсаж в третьей части. А вы знали, что в прошлом Вин Дизель писал сценарии и занимался режиссурой? Более того, Дизель является одним из продюсеров всех частей Форсажа с 2009 года и имеет отношение к нескольким спинам с таким же названием. Когда Дизеля спросили о его роли в Форсаже, он ответил, что не считает себя тем, кто как-то причастен к написанию сценария, но у него есть свое видение развития этой саги.

12. Джастин Лин (Justin Lin) считает, что своим успехом он обязан сериалу «Сообщество» (Community)

Сообщество – это телесериал со своей армией поклонников, но ему, конечно же, очень далеко до Форсажа. Тем не менее, именно этот проект и стал стартовой площадкой для тех, кто впоследствии покорил Голливуд, включая братьев Руссо (Russo Brothers), которые сняли несколько очень успешных фильмов про супергероев вселенной Marvel. Однако не все знают, что Сообщество взрастило еще одного талантливого профессионала, который позже принял участие в создании 4 частей Форсажа. Кстати, Джастин Лин собирается вернуться в проект. Сам Лин не раз признавал, что работа над Сообществом очень многому его научила и помогла хорошо показать себя в качестве режиссера нескольких фильмов Форсажа. Особенно полезным для него оказался опыт работы с очень большим актерским составом.

11. Роль Мии была изначально написана для Элайзы Душку (Mia, Eliza Dushku)

Вы наверняка заметили, что в Форсаже очень много внимания уделяется ценности семьи, причем особенное место повествования занимают взаимоотношения с людьми, которых связывают не столько гены, сколько именно осознанный выбор и любовь. Впрочем, сложно отрицать, что одной из ключевых историй Форсажа являются отношения Доминика и Мии, родных брата и сестры. В первом фильме и еще в 5 других частях франшизы Мию Торрето (Mia Toretto) сыграла Джордана Брюстер (Jordana Brewster), но не все знают, что изначально роль эта была предназначена именно Элайзе Душку. Кстати, во время кастинга на прослушивания приходили такие тогда еще очень юные звезды, как Джессика Бил, Кирстен Данст, Натали Портман и Сара Мишель Геллар (Jessica Biel, Kirsten Dunst, Natalie Portman, and Sarah Michelle Gellar).

10. Вин Дизель назвал свою дочь в честь товарища со съемочной площадки

Все знают, как тепло относится Вин Дизель к проекту Форсажа и вообще ко всем причастным к его съемкам, поэтому неудивительно, что смерть Пола Уолкера (Paul Walker) очень сильно его затронула. Более того, однажды Дизель рассказал, что во время своего визита к матери покойного он даже принял от нее соболезнования. Дизель был шокирован словами матери Уолкера, ведь это он пришел, чтобы поддержать скорбящую женщину, а не наоборот. Однако мать его друга сказала, что и он «потерял свою вторую половину». Зная о крепкой дружбе Дизеля и Уолкера, не сложно догадаться, что годы спустя Вин назвал свою дочь Полин (Pauline) именно в честь погибшего товарища.



9. Летти и Брайан (Letty, Brian) должны были стать парочкой

Мало кто знает, что сюжет Форсажа мог немало измениться, если бы согласно одной из задумок герои Летти и Брайан закрутили роман. Эту идею хотели воплотить еще в первой части франшизы, но сценарий был пересмотрен из-за бурных возражений Мишель Родригес. Актриса считала, что это выглядело бы слишком неправдоподобно и потому навредило бы фильму. По ее мнению латиноамериканская девушка никогда не оставит настоящего альфа-самца ради простого симпатяги. Мишель даже пригрозила продюсерам, что покинет проект, если они к ней не прислушаются. К счастью, в итоге роль Летти осталась за Родригес, и взаимоотношения между Летти, Домиником и Брайаном остались именно такими, какими вы знаете их сегодня.



8. Мишель Родригес настояла на том, чтобы героиня Джины Карано (Gina Carano) была еще более крутой

Одна из особенностей франшизы Форсажа состоит в том, что в этом фильме женским ролям уделено внимания не меньше, чем мужским, причем эти героини тоже умеют драться и задают жару всем своим соперникам. Лучшее тому доказательство – Летти Ортис (Letty Ortiz), которую сыграла Мишель Родригес. Она всегда рвется в драку, и с ней уж точно лучше не связываться. Пожалуй, самая яркая сцена с Летти была снята в Форсаже 6, где в лондонском метро ей пришлось сражаться со знаменитой Джиной Карано. Как вы наверняка знаете, Джина Карано – не просто актриса, но еще и действующий боец ММА, и именно Родригес настояла на том, чтобы ее соперница проявила себя в фильме максимально реалистично.

7. Рэпер Ja Rule отказался вернуться в Форсаж, и его заменил Ludacris

Возможно, вы уже даже и не помните, что в одной из частей Форсажа сыграл знаменитый рэпер Ja Rule. В первом фильме он появился как Эдвин (Edwin), и его персонаж был явно второстепенным, но продюсеры все же хотели увидеть Ja Rule и во второй серии. Рэпер отказался, и вместо него в Форсаже появился другой музыкант – Ludacris, который до сих пор играет важную роль в фильмах прославленной франшизы. Когда-то более известные в мире рэпа, Ja Rule и Ludacris давно уже не на первых строчках хит-парадов, но зато Ludacris не пропадает из вида благодаря своей актерской деятельности. Учитывая то, как много Форсаж дал Лудакрису, Ja Rule сейчас наверняка кусает себе локти, потому что он когда-то недальновидно отказался от роли в фильме про автогонщиков.

6. Вин Дизель снялся в Токийском дрифте взамен на права на «Хроники Риддика» (The Chronicles of Riddick)

После провала второй части Форсажа киностудия Universal захотела вернуть Вина Дизеля в третий фильм франшизы, предложив ему за роль хорошее денежное вознаграждение. Однако Дизель убедил студию передать ему также и права на Риддика. В результате актер получил контроль не только над Форсажем, но и над еще одним громким проектом. Именно благодаря этому в 2013 году на экраны вышла новая часть Хроник Риддика, вопреки тому, что ранее киностудия Universal собиралась и вовсе закрывать этот проект. Кстати, поговаривают, что в будущем нас ждет еще один фильм про Риддика. Про успех реанимированного Форсажа и вовсе можно промолчать, так что в выигрыше остались явно все стороны.



5. Популярность Хана (Han) нарушила хронологию Форсажа

От масштабных проектов мало кто ожидает несостыковок и нарушенной хронологии, ведь в создании серьезных и крупнобюджетных франшиз участвует слишком много профессионалов, и все должно быть четко. Однако порядок выхода частей Форсажа не совпадает с хронологией событий, описанных в сюжете, и причиной тому стал персонаж Хана из Токийского дрифта. Он настолько полюбился публике, что поклонники практически вынудили продюсеров вернуть этого героя на экраны, хотя он и погиб еще в третьей части франшизы. В результате несколько следующих частей Форсажа были сняты так, как будто события в них произошли до описанных в Токийском дрифте, чтобы Хан смог вновь порадовать своих фанатов. Если вы хотите посмотреть франшизу в логичной последовательности, фильмы следует смотреть так: 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7 и наконец-то 8 часть.

4. Многие из актрис до съемок в Форсаже даже не умели водить

Франшиза Форсаж славится своей зрелищностью и остросюжетностью во всех смыслах. Зрители любят эти фильмы не только за гонки, но и за драки, драму и хаос во всех его проявлениях, хотя вначале все усилия съемочной команды были посвящены сугубо субкультуре автолюбителей и уличным гонкам. Было бы логичным ожидать, что актеров на роли в этом проекте выбирали среди тех, кто умеет хорошо водить. Вы будете удивлены, но оказывается, что целая троица из исполнительниц главных ролей, Девон Аоки, Джордана Брюстер и даже Мишель Родригес (Devon Aoki, Jordana Brewster, Michelle Rodrguez), абсолютно не владела навыками вождения до того, как эти девушки попали в актерский состав Форсажа.



3. Мишель Родригес не знала о воскрешении Летти

Медиафраншизе Форсаж удалось привлечь столько поклонников еще и потому, что ее создателям раз за разом удавалось удивлять всех зрителей хитросплетениями сюжетов. Покупая билеты на очередную премьеру, фанаты давно уже не ожидают увидеть развязку всего повествования. Однако когда был выпущен Форсаж 5, поражена была даже Мишель Родригес. Все думали, что ее героиня, Летти, погибла еще в 4 части франшизы, но в конце 5 фильма уже после финальных титров выясняется, что девушка все-таки выжила. Это стало большим сюрпризом не только для поклонников проекта, но и для самой Мишель.

2. Форсаж относится к той же кинематографической вселенной, что и «Сумасшедшие гонки» (Herbie: Fully Loaded, 2005)

В Голливуде создание взаимосвязанных кинематографических вселенных в последнее время становится все более популярным явлением. Все хотят прославиться и обогатиться так же, как это удалось компании Marvel, успешно реализовавшей франшизу вселенной MCU. Даже Форсаж пытается воплотить в реальность нечто подобное, ведь совсем скоро в кинотеатрах появится спин-офф «Хоббс и Шоу», который все так ждут. Однако мало кто знает, что это будет уже не первый фильм, связанный со вселенной Форсажа. Оказывается, в «Сумасшедших гонках» с Линдси Лохан (Lindsay Lohan) в главных ролях была сцена, в которой перевернутая машина Доминика Торрето, Dodge Charger, как ни в чем не бывало мелькает где-то на свалке металлолома.



1. Дуэйн «Скала» Джонсон был запасным вариантом

Сегодня Дуэйн Джонсон – настоящая звезда, и он стал настолько востребованным актером, что просто физически не успевает принимать все предложения от продюсеров. В свое время именно роль Люка Хоббса в Форсаже 5, когда Джонсон только начинал свой звездный путь, помогла ему завоевать сердца поклонников и привлечь к себе внимание режиссеров. Сложно отрицать, что и Форсаж в итоге оказался в большом выигрыше от участия Джонсона в съемках этой франшизы. Учитывая все вышесказанное, невероятно услышать, что изначально роль Хоббса предназначалась совсем другому актеру. Во время написания сценария этого персонажа хотели отдать Томми Ли Джонсу (Tommy Lee Jones), и если бы так и случилось, Форсаж стал бы совершенно другим…



