Как умирала Людмила Гурченко, поведал Садальский

02.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Как умирала Людмила Гурченко, поведал Садальский
Актер Станислав Садальский к 8-летию со дня смерти актрисы Людмилы Гурченко вспомнил о том, как умирала звезда советского кино.

У себя в инстаграме он привел рассказ, услышанный от кинопродюсера Сергея Сенина. В день смерти Гурченко якобы приснился сон о том, что она встала после полутора месяцев обездвиженности из-за перелома шейки бедра «И действительно, Люся встала и сделала пару шагов. И вот, через несколько часов после такой радостной победы – внезапный, трагический финал.

Почти мгновенная смерть: еще не остыл в чашке чай, который она собиралась пить», — с грустью делится Садальский.

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