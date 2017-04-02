Как правильно дрессировать собаку?

У вас появилась новая собачка? Вы не знаете, как справиться с ней? Вы хотите, чтобы он была послушной и реагировала на Ваши команды, независимо от ситуации? Это не является невозможным. Следуя советам, вы сможете справиться даже с самыми капризными домашними питомцами.

Дрессировка собаки должна начаться уже в тот день, когда она появилась в нашем доме. Следует также изучить породу, например, характер австралийской овчарки. Молодые щенки учатся гораздо быстрее. Так зачем ждать, пока будет поздно? Начните уже сегодня. Однако, прежде чем приступить к дрессировке, вы должны сами научиться искать подходы к собаке. Собаки не рождаются со знанием и умением расшифровки наших ожиданий. Их нужно этому научить.

Первое и самое важное правило – никогда, никогда, никогда не бейте свою собаку! Это не только несправедливо по отношению к ней, но этим также можно оттолкнуть от себя питомца. Иногда собака – особенно та, которая вас знает – может наброситься на вас и укусить. Собаки не дерутся друг с другом и не понимают, почему вы должны их бить, и что это вообще значит. По их словам, это угроза их здоровью или жизни, так как они чувствуют боль, и инстинктивно защищаются.

Помните, что дрессировка не должны длиться слишком долго. Лучше применять дрессировки почаще и покороче, тогда вы получите более быстрые результаты. Собачка будет более сосредоточена на том, что происходит. В жаркие летние дни помните, что нужно правильно позаботиться о вашей собаке. Человеческое безрассудство часто приводит к ситуации, в которой собака испытывает тепловой удар. Как его избежать? Как распознать его симптомы? Это вы узнаете из следующей статьи.

Собака может быть подвержена тепловому удару, если слишком долго пребывает в закрытом автомобиле в жару. Подвергаются тепловому удару собаки с короткими мордашками, то есть, мопсы, пекинесы. Под угрозой находятся также собаки с черной шерстью, так как черный цвет задерживает солнце. Это может привести к гибели собаки, поэтому. Когда она получит тепловой удар, нужно немедленно отвезти ее в емкости с холодной водой.

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