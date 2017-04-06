Как выбрать освещение для помещения

В современном интерьере важно освещение, которое выполняет функции практические и декоративные. С помощью освещения гостиной мы можем выявить зоны, подчеркнуть ее преимущества, скрыть недостатки, изменить пропорции. Важная функция освещения в салоне, который часто недооценивается, - это создание настроения, особенно в гостиной.

Мы подскажем, какое освещение подойдет в дизайн гостиной. Также вы можете выбрать светодиодные прожекторы для дома и террасы. В современном интерьере не может не хватить продуманного освещения салона. Прошли уже времена, когда достаточно было подвесить по центру потолка люстру, которая давала рассеянный свет, а салон казался плоским. Теперь с помощью напольных ламп, светильников, люминесцентных ламп, галогенных или светодиодных планок, скрытых в потолке, мы можем вывести в гостиной зону отдыха и релаксации, зону еды, подчеркнуть стену, вывести темные закоулки или даже изменить пропорции интерьера.

Направляя свет на потолок, мы можем визуально его поднять, а в узкой комнате, освещая сильно длинную стену, мы получим оптический эффект ее смещения. Стоит хорошо распланировать освещение салона еще на стадии проекта, чтобы потом не было проблем с простирающимися по полу или стенам кабелями. Над столом нужен подвесной светильник (как правило), управляемый теплыми тонами. В зоне отдыха у нас есть большее поле деятельности в плане освещения салона. Необходим здесь также мягкий свет, при котором можно читать, смотреть телевизор или проводить время с друзьями.

Мы можем использовать торшеры, настольные светильники на регулируемых руках. Лампы, прежде всего, могут выполнять свою функцию света, создавать настроение, и, кстати, украшать весь интерьер. Альтернативой для светильников являются лампы, которые монтируется на потолке, ориентированные на стену. Специальные светильники, устанавливаемые непосредственно над изображениями, освещают только произведения искусства, а не всю стену, так что внимание направлено именно на изображения.

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