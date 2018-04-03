Бузова провела ночь в объятиях волейболиста-олимпийца

Певица и телеведущая провела время в компании друзей из Санкт-Петербурга.

Вечер субботы певица и телеведущая Ольга Бузова провела в караоке-клубе на Новом Арбате. Посетители модного заведения были удивлены, заметив, что Бузова проводит ночь в мужской компании. Ведь звезда буквально на днях в интервью рассказывала: у нее нет любимого человека. Но в караоке Оля была с красивым и высоким мужчиной — он крепко и совсем не по-дружески обнимал Бузову, целовал. Паре было весело вместе.

Оказалось, что спутник Ольги Бузовой — известный спортсмен, центральный блокирующий петербургского «Зенита» и сборной России по волейболу, чемпион Олимпиады в Лондоне, заслуженный мастер спорта. Говорят, что 33-летний Александр Волков встречается с подругой Бузовой из Санкт-Петербурга. Так что вполне возможно, что объятия были просто приятельские. Ну, а поцелуи красавца ростом 2 метра 10 см в макушку — просто проявление эмоций.

Ольга Бузова рассказывала нам в интервью, что мечтает о надежном мужском плече рядом: «Надеюсь, что, помимо трех собак, у меня будет муж или хотя бы молодой человек…»

Но она тяжело переживает предательство мужа: «Трудно представить, как человек, который любил, может тут же представлять всему свету другого человека. У меня даже язык не поворачивается говорить об этом…»



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