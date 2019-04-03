Экс-возлюбленная Тимати выходит замуж за сына миллиардера

О том, что Мила Волчек встречается с Алексеем Гарбером, стало известно в 2018 году. Ради нового возлюбленного девушка сменила имидж и отказался от разгульного образа жизни.

Заветное «да» своему избраннику Мила сказала в одном из самых романтичных городов мира — в Риме. Предложение руки и сердца избраннице сын бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера сделал на прошлой неделе, но известно об этом стало лишь сегодня. В кулуарах тут же зашептались, что невеста находится в положении, и, кажется, это далеко не светские сплетни.

Впервые о Миле Волчек заговорили в 2011 году — именно тогда начался ее роман с Тимати. Отношения пары были весьма серьезными и даже шли к свадьбе, однако внезапно влюбленные расстались. Поговаривали, что причиной тому стало нежелание красотки выхаживать сломавшего позвоночник бойфренда.

«Когда я две недели провел в горизонтали, на койке, моя бывшая собрала вещички и отправилась на поиски лучших условий. Господь ничего не дает просто так. Как раз в тот период, когда я был особенно слаб, мне довелось увидеть внимание тех людей, которым я был действительно небезразличен, и для себя отметить тех «близких», что даже не позвонили», — признавался тогда Тимати.

После расставание с рэпером Мила на долгое время пропала с радаров светских хроникеров, а в конце прошлого года вернулась уже под руку с новым избранником. Ради Алексея Гарбера девушка не только завязала с тусовками в столичных клубах, но и сменила имидж — заметно похудела и сменила цвет волос.

Невеста уже успела познакомиться с семьей жениха. Так, на вечеринке по случаю празднования дня рождения Алексея в ресторане на Малой Бронной присутствовал и его отец. Марк Рафаилович лично встречал гостей, а почетной гостьей вечера была именно Мила.



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