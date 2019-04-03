Врачи запретили Екатерине Волковой беременеть

Вечные стрессы, невозможность полноценно выспаться и прочие "прелести" звездной жизни негативно сказались на здоровье 37-летней звезды сериала «Воронины». Из-за этого врачи настоятельно рекомендуют Екатерине Волковой повременить с беременностью.

Семь лет назад Волкова подарила мужу, танцору Андрею Карпову, дочь Лизу. Екатерина всегда мечтала о большой семье, поэтому планировала родить еще одного малыша. Добившись немалых высот в карьере, актриса поняла, что уже настало время посвятить себя материнству.

Перед тем, как забеременеть вновь, Волкова прошла обследование. Вердикт врачей огорчил ее. «У меня сейчас здоровье пошатнулось. Мне даже сказали, что не смейте сейчас беременеть, вы не выносите» — поделилась артистка.

Изматывающий рабочий график Екатерины, отсутствие полноценного сна и отдыха сделали свое дело.

«Переутомление, к тому же не хватало в организме элементов,— продолжила Волкова. — Как мне объяснили, критическая норма железа в человеческом организме 8,8, ниже уже — капельница и все остальное. У меня — 6,4. И многих других витаминов и элементов в организме не хватает».

Отдавая всю себя работе, Екатерина не заметила, как довела организм до такого состояния. «Сказались все эти перелеты, недосыпы, какие-то переживания, премьеры, волнения, — продолжила актриса. — Дошло до того, что я просыпаюсь по будильнику и думаю: «Господи, как я устала!» А ведь день еще только начинается. Сейчас я уже месяц занимаюсь своим здоровьем. Надо съездить куда-нибудь отдохнуть, восстановиться, а потом уже можно и о малыше по­думать».

Екатерина с мужем надеются, что скоро у Лизы появится братик или сестренка. Волкова, которая не намерена долго сидеть в декрете, уверена: муж поможет ей с малышом.

«У папы нашего более свободный график, он может устроить какую-то встречу днем, — рассказала она в беседе с изданием «7 Дней». — А спектакль кто тебе днем поставит? Никто. Я очень рада, что Андрей с пониманием к этому относится, и ему не сложно сделать что-то по дому, встретить меня вечером и приготовить ужин. Вот это дорогого стоит. А ведь много таких мужчин, которые сказали бы: «Ничего не знаю, какой там у тебя график, ты — женщина, ты должна». Сейчас Андрей признает: «Да, с маленькой Лизой я вел себя неправильно! Вот когда у нас будет еще ребенок, я буду вести себя иначе».



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