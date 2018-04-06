Актера фильма «Утомленные солнцем 2» убили после смены пола

Евгений Сапаев носил женскую одежду, красил ногти, делал макияж. Мужчина не чувствовал себя комфортно в собственном теле, а потому решил изменить природу. Хулиганам в Москве не понравился его внешний вид.

Актер Евгений Сапаев прославился вовсе не творческими успехами... Спустя три года после премьеры второй части картины Никиты Михалкова, в которой начинающий актер сыграл роль второго плана, все СМИ заговорили о 38-летнем мужчине. В эфире одного из каналов он заявил, что отрезал ножом детородный орган ради мечты стать женщиной.

Операцию провел сам дома, ведь денег на профессиональных хирургов у Сапаева не было, и он несколько месяцев изучал пособия по анатомии. Первые две попытки закончились неудачно – актер не довел начатое до конца. А вот третья увенчалась успехом. Однако, несмотря на проштудированную литературу, Евгений не смог остановить кровотечение и обратился в больницу. Доктора спасли ему жизнь. После длительного лечения Сапаев уехал в родную деревню Великово Владимирской области и перестал сниматься.

«Часто заглядывал ко мне в гости, – рассказывает «СтарХиту» Юлия Бусырева, подруга актера. – Любил подолгу разговаривать. И даже когда тема была мне неинтересна, никогда его не выгоняла. Неожиданно Женька стал заходить реже, а потом и вовсе пропал. Говорили, что уехал в столицу поправлять здоровье. Последний раз видела приятеля в марте прошлого года... Но недавно с ужасом узнала, что его больше нет. Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид – его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким».

По словам односельчан, Сапаев ходил в женской одежде, делал яркий макияж, отрастил длинные волосы... Даже придумал новое имя – Настя. Местные к соседу привыкли, но сторонились. С родней актер тоже не был близок, страдал от одиночества.

«Его не навещали, лишь однажды приехал кто-то из близких, – говорит «СтарХиту» Алексей Туманов, односельчанин артиста. – Вывезли все вещи из дома, теперь пустует. У Сапаева осталась бабушка Нина Александровна. Родители Женьки умерли еще лет 20 назад».

О том, что внука больше нет, бабушка до сих пор не знает. Еще при жизни Евгений сдал ее в дом престарелых. Причина та же – отсутствие денег. Нина Александровна приняла поступок Жени, даже называла его внучкой, как он просил.

«Наша подопечная почти не говорит, – поделилась со «СтарХитом» Светлана, сотрудница дома престарелых. – Горько плачет, что внук не звонит и не приезжает. Женю любит до безумия!»



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