13 несчастных случаев, произошедших на съемках известных фильмов

Очень часто на съемках актеры подвергаются смертельной опасности. Болезни и странные случаи, травмы и прочие неприятные накладки сопутствовали производству таких кинохитов, как «Титаник», «Изгой», «Лучший стрелок», и других.

Приготовьтесь: если вы когда-то мечтали играть в кино, от этих историй вам перехочется стать звездой экрана.



«Сумеречная зона»

Если уж снимать такую жуткую серию фильмов, как «Сумеречная зона», нужно быть готовыми к тому, что на съемочной площадке будут происходить странные вещи. Во время съемок фильма в 1983 году трое актеров погибли из-за крушения вертолета. Актер Вик Морроу и снимавшиеся в картине дети — Мика Дин и Рене Шин Йи Чен — погибли, когда летевший низко вертолет соприкоснулся с пиротехникой на съемочной площадке. Пиротехника взорвалась, вертолет потерял управление и обезглавил двоих актеров. Чен погибла, когда вертолет разбился, упав на нее.

«Титаник»

На съемках «Титаника» произошел один из самых странных случаев. Во время съемок 50 актеров массовки и членов съемочной группы наелись супа с морепродуктами, напичканного фенилциклидином — препаратом, используемым для внутривенного наркоза, который в России включен в список незаконных наркотических средств. Через некоторое время несколько человек пожаловались на невыносимую тревожность, хотя в итоге все оказались здоровы. Впрочем, на съемках «Титаника» были и другие неприятные эпизоды. Например, Кейт Уинслет отказалась надевать гидрокостюм во время сцены в воде, чуть не утонула, а потом еще и заболела пневмонией. К тому же несколько актеров массовки получили переломы и повреждения внутренних органов.

«Завоеватель»

«Завоеватель», несомненно, один из самых странных фильмов Джона Уэйна (особенно потому, что он играет Чингисхана с ярко выраженным американским ковбойским акцентом). Еще страннее он оттого, что большая часть актеров подверглась радиоактивному излучению прямо на съемках. Картину поставил режиссер Говард Хьюз в 1956 году и снимал ее в Сент-Джордже, штат Юта, на территориях, где раньше проводились ядерные испытания. Создатели фильма были в курсе ядерных тестов, но правительство клялось и божилось, что радиация абсолютно безвредна. К 1980 году почти у половины съемочной группы был рак, в том числе и у Уэйна, который от него и умер.



«Заводной апельсин»

У многих первая ассоциация с фильмом «Заводной апельсин» — это знаменитая сцена «промывания мозгов», где глаза героя Малкольма Макдауэлла насильно удерживают открытыми. Однако наверняка многие не знают, что эта сцена была слишком реальной для самого актера. В процессе ее создания Макдауэлл получил непоправимое повреждение роговицы и на время потерял зрение из-за того, что его глаза так долго были открыты.

«Ворон»

В 1993 году актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли, снимался в фильме «Ворон». По сюжету, героя Ли должны были застрелить в грудь, так что съемочная группа подготовила настоящий «Магнум» 44-го калибра и зарядила его холостыми патронами. Однако, когда они выстрелили из оружия в Брэндона Ли, он получил настоящую пулю в живот: заглушка просто застряла в стволе, и ее никто не заметил. Актер умер от потери крови, однако его трагическая смерть оказалась не единственным несчастным случаем на съемках этого фильма. После смерти актера сильные грозы частично разрушили съемочную площадку, рассерженный плотник въехал на машине в декорации, а еще один из каскадеров провалился сквозь крышу во время выполнения трюка. После смерти Брэндона Ли в нескольких сценах его заменил актер Чад Стахелски, и таким образом удалось доснять картину. Лицо покойного наложили на тело Стахелски при помощи компьютерных технологий.

«Лучший стрелок»

В фильме «Лучший стрелок» много сложных сцен с использованием самолетов, и неудивительно, что на съемках произошло несколько несчастных случаев. Более того, с этим фильмом связан такой несчастный случай, в результате которого человек пропал без вести. Во время одной из сцен пилот и воздушный оператор Арт Шолл в попытке заснять нужные кадры попал в штопор. Самолет потерял управление и упал в море. Ни оператора, ни самолет так и не нашли, и Шолла признали погибшим.

«Назад в будущее 3»

Во время съемок третьей части «Назад в будущее» актер Майкл Джей Фокс чуть не лишился жизни. Во время сцены, где его героя вешает злодей, Бьюфорд Таннен по кличке Бешеный Пес, Фоксу нужно было обмотать веревку вокруг шеи, и ситуация быстро вышла из-под контроля. Актер перестал дышать и потерял сознание на несколько мгновений, прежде чем съемочная группа поняла, что он задыхается. Как только они это поняли, они освободили актера от веревки, и он пришел в себя.

«Изгой»

Во время съемок фильма «Изгой» на Фиджи Том Хэнкс подхватил очень опасную инфекцию, которая чуть не стоила ему жизни. Ближе к концу съемок он слегка порезался в районе колена, и в ранку попали бактерии. Когда Хэнкс наконец попал к врачу, тот был в шоке. Он сказал актеру, что ранка инфицирована стафилококком и что он очень близок к заражению крови. В интервью BBC Хэнкс вспоминает, что врач сказал ему: «Что с тобой не так, идиот? Ты мог от этого умереть!» К счастью, Том Хэнкс не умер, хотя врачам пришлось вырезать немаленький кусок из его ноги, а актер провел три дня в больнице. Из-за этого инцидента съемки приостановили на три недели.



Трилогия «Властелин колец»

«Властелин колец» — одна из самых успешных трилогий в истории, однако эта киноэпопея знаменита и тем, что словно магнитом притягивала травмы на съемках. Их число было просто нелепым. В одном из случаев Вигго Мортенсен получил травму во время съемок батальной сцены и потерял зуб. Во время создания сцены в доме хоббита Иэн Маккеллен сильно ударился головой о потолок, но обыграл этот инцидент, и он был включен в финальную версию картины.

Во время еще одного инцидента Орландо Блум сломал ребра, упав с лошади, Бретт Битти повредил колено, а Мортенсен чуть не утонул и сломал два пальца на ноге, пнув металлический шлем. Но этого мало: многие сцены фильма оказалось почти невозможно отснять, никого не травмировав. Координатор каскадерских трюков в трилогии Джордж Раг с большим трудом ставил батальные сцены, которые в то же время были безопасными. В одной из сцен шел дождь, и актеры должны были забраться в каменный карьер ночью. Во время съемки несколько актеров вывихнули лодыжки и заработали синяки и ссадины.

«Страсти Христовы»

Фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы» был не просто скандальным: его создание сопровождалось странными случаями. Во время съемок один из них произошел с актером Джеймсом Кэвизелом, который играл Христа. Непосредственно перед съемками сцены Нагорной проповеди в него ударила молния. Кроме того, актер вывихнул плечо, заболел пневмонией и чуть не умер от переохлаждения.

«Крепкий орешек»

«Крепкий орешек» считается одним из лучших боевиков за всю историю кино, отчасти благодаря стремлению режиссера Джона Мактирнана стараться изображать вещи максимально близко к реальности. Так, Мактирнан заставил актеров стрелять холостыми патронами из реквизитного оружия со специально повышенной громкостью. В одной из сцен Брюс Уиллис должен застрелить противника через стол, удерживая оружие возле уха. Когда он выстрелил из этого особенно громкого оружия, он навсегда оглох на одно ухо. Актер Алан Рикман не был ранен из реквизитного оружия, но у него тоже были с ним проблемы. Он не смог стрелять из него, не жмурясь, поэтому режиссер решил вырезать его из нескольких сцен, пишет bigpikcha.ru.

«Три икса»

Во время съемок фильма «Три икса» каскадер Гарри О’Коннор, дублировавший Вина Дизеля, погиб во время несчастного случая. По сюжету одной из сцен, герой летит на параплане за лодкой, которая несется во весь опор по воде, и спускается по тросу за мгновение до столкновения с мостом, под которым проплывает лодка. Каскадер идеально выполнил трюк, но остался недоволен результатом. Ему показалось, что край моста был слишком далеко от героя и сцена получилась недостаточно напряженной. Он попросил режиссера Роба Коэна сделать еще дубль и не рассчитал, допустив роковую ошибку. О’Коннор начал скольжение слишком поздно, не успел проскочить под краем моста и врезался в него на скорости более 70 км/ч. Каскадер погиб мгновенно. Дубль с его смертью частично вошел в фильм, но семья покойного была очень недовольна таким решением. По словам сестры каскадера, повышенное внимание прессы к этому случаю повлекло за собой сердечные приступы и последующую смерть его матери.



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